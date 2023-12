Puente de Vallecas vota a favor de demoler el Scalextric cumpliendo los acuerdos plenarios ya aprobados

Puente de Vallecas ha votado a favor de demoler el Scalextric cumpliendo los acuerdos plenarios previos. La proposición de Más Madrid presentada en el Pleno del distrito celebrada la semana pasada salió adelante con el apoyo de la izquierda y la abstención de PP y Vox.

La demolición del Scalextric fue acordado por unanimidad de Cibeles en marzo de hace dos años, un consenso que fue ratificado dos meses después en los plenos de Puente y Retiro.

El 31 de marzo de 2021 todos los grupos políticos apoyaron la proposición de Más Madrid, transaccionada con el PP, que suponía firmar "el acta de defunción" del Scalextric de Vallecas, con una demolición que se posponía a 2023, con la Corporación resultante de las urnas. Lo que se empezaría a acometer en ese momento serían los estudios y los trámites preliminares. La demolición del puente ya fue proyectada por el equipo del alcalde Alberto Ruiz-Gallardón.

UN PUENTE DE 1976

El Scalextric sobre la vallecana avenida de la Albufera se abrió al tráfico en 1976, siete años después de que lo hiciese el de la calle Joaquín Costa, que fue demolido por el Ayuntamiento por fallos estructurales.

Con la demolición se trataría de actuar sobre una superficie superior a los 130.000 metros cuadrados para "resolver un problema histórico que tiene que ver con el desequilibrio y con la protección medioambiental", ha defendido siempre Más Madrid, que hizo de la defunción del puente una de sus principales banderas en la campaña electoral del pasado mes de mayo.

Su candidata y hoy jefa de la oposición, Rita Maestre, no se cansó de repetir que su primera medida como alcaldesa sería iniciar la demolición del Scalextric.

"NO COMPENSA PARA NADA"

Maestre se comprometía a esto después de que en noviembre de 2022 la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, echara un jarro de agua fría a las expectativas de desmontaje. "No compensa para nada", declaraba.

Argumentaba que "no se ganaría espacio para el ciudadano" y el desembolso "con dinero de todos" de casi 100 millones de euros sería "importante". "No compensa para nada hacer este esfuerzo, quitar el Scalextric con un desembolso económico importante con dinero de todos. No se ganaría nada con dos años de obras, paralización de Metro, M-30... y los coches ocuparían todo el espacio público", trasladaba,

Desde el área capitaneada por Borja Carabante se dio a conocer que el anteproyecto redactado para la eliminación del Scalextric de Vallecas "no cumplía con las expectativas de tráfico, movilidad y congestión, ni tampoco libera espacio público".

"Se mantiene el compromiso si efectivamente se puede quitar el Scalextric, porque era una inversión importantísima de dinero para no ganar espacio público. Si vas a quitar el Scalextric pero no a ganar espacio público, francamente no compensa ese desembolso sin resultado positivo", insistía García Romero.