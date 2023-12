Puente no ve "sentido condonar pagos" al Ayuntamiento sin saber la "voluntad clara" de Carnero con la integración

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha pedido al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, que se "aclare", de ahí que haya reconocido que "no tiene mucho sentido condonar pagos en este momento" sin saber "cuál es la voluntad clara del Ayuntamiento".

Así lo ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, minutos antes de participar en la toma de posesión del nuevo delegado del Gobierno, Nicanor Sen, en Valladolid.

A preguntas de periodistas ante los reproches del regidor vallisoletando de "falta de colaboración" y de "bloqueo" por parte del ministro Óscar Puente por no dar respuesta a acordar que se difieran las aportaciones establecidas para 2024 en el convenio para la integración ferroviaria y según el cuál el Ayuntamiento debe aportar 11 millones de euros, Puente ha pedido a Carnero "que se aclare".

"He hablado con Jesús Julio y le he explicado cuál es la posición del Ministerio. Tenemos un convenio en vigor y lo primero que tiene que hacer es aclararse qué es lo que quiere hacer, si no quiere la integración pues tiene que decirlo y tenemos que someter la cuestión en el seno de la Sociedad y habrá que proceder a su liquidación, por lo tanto lo que no vamos a hacer es tomar decisiones parciales sin saber qué es lo que quiere. Lo que el pide implica recandelizar los pagos de la SVAV sin saber si quiere o no con la integración", ha argumentado.

Al hilo de estas palabras ha confirmado que abandonar el convenio supondría un coste "que habría que calcular al liquidar la sociedad". "Por eso, parece que no tiene mucho sentido condonar pagos en este momento sin saber cuál es la voluntad clara del Ayuntamiento de Valladolid. Tiene que tomar una decisión y comunicárnosla", ha apostillado.

Decisión que no afectaría, ha asegurado el ministro, en todas las obras previstas en Valladolid. "En este momento, estamos mejorando la conexión norte de la estación, la salida de la estación con esa tercera vía de ancho internacional. Estamos con las obras de la superestructura del bypass de mercancías que se adjudicó en 35 millones y está en ejecución. Yo espero que a lo largo del año podamos concluir y poner en marcha la variante a finales de 2024, principios de 2025. Nosotros con las inversiones seguimos y, como sabéis también, sigue en marcha la ejecución de la estación intermodal del nodo logístico junto a los nuevos talleres de Renfe. Por tanto, nosotros seguimos con la obra de infraestructura que tenemos comprometida", ha zanjado.