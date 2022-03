Puente rechaza que el Gobierno se "cargue" Filosofía, asignatura "fundamental" que avanza en Bachillerato

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha rechazado que el Real Decreto que establece las enseñanzas mínimas en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) se "cargue" la Filosfía, una asignatura que ha calificado de "fundamental" y que "avanza" ahora en Bachillerato.

Puente, quien ha visitado las obras realizadas en la Cañada Real de Valladolid, ha asegurado que el problema es que se ha hecho un "diagnóstico" que "es un bulo más que una realidad" porque ahora Filosofía se convierte en obligatorio en segundo de Bachillerato y se deja a las comunidades autónomas la facultad de que en el tramo de la ESO la puedan incorporar al currículo educativo.

El alcalde de Valladolid y secretario provincial del PSOE ha aseverado que en realidad quien se "cargó" la Filosofía en 2013 fue quien era entonces ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert.

Óscar Puente ha asegurado que esta asignatura era su "favorita" y es un firme defensor de la misma porque considera que es una "formación básica" que tienen que tener las personas.

"Creo que nos conecta con la capacidad de razonar, con muchos de los resortes que necesitamos para defendernos en la vida", ha afirmado el alcalde vallisoletano, quien ha añadido que por mucho que parezca que es una enseñanza que no "da de comer", esto "no es verdad".

A este respecto, ha afirmado que la Filosofía es "fundamental", pero no en ese sentido, y más allá de que a todos les hubiera gustado que tuviera más presencia "se parte de un diagnóstico equivocado" porque "no sólo no pierde respecto al marco legislativo que había", sino que avanza algo en el tramo del Bachillerato, ha insistido.