Puente plantea al Ayuntamiento decidir entre integración o disolución de la SVAV porque soterrar "no es posible"

Presenta junto a Adif un informe que sitúa el coste del gran túnel en 1.570 millones y hasta 2.765 millones si se suman otras actuaciones

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha planteado al Ayuntamiento de Valladolid, gobernado por PP y Vox, que "es hora de ser mayores" y tomar una decisión entre apostar por la integración en superficie del ferrocarril o disolver la Sociedad Alta Velocidad, ya que ha insistido, apoyado en un informe de Adif, en que el soterramiento "no habrá soterramiento".

La directora de Proyectos de Adif, Montserrat Rallo, ha presentado en la sede de la Delegación del Gobierno en Castilla y León un amplio estudio en el que han comparado las intervenciones para la integración del ferrocarril en superficie y el soterramiento de las vías en las que concluyen que el coste de esta segunda obra sería de 1.570 millones de euros, que si se tiene en cuenta toda la intervención ferroviaria aumenta hasta los 2.765 millones, y no se acabaría como mínimo hasta dentro de 17 años.

El exalcalde socialista de la ciudad y actual ministro ha asistido hoy a la reunión del Consejo de Administración de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, donde ha explicado este estudio a los miembros del mismo, entre los que está regidor 'popular', Jesús Julio Carnero, quien defiende que es posible económica y socialmente el soterramiento; y el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Posteriormente, ha presidido el acto --al que no han asistido Carnero ni Suárez-Quiñones pero sí concejales socialistas y de VTLP en el Ayuntamiento y otros representantes sociales y sindicales-- en el que la técnico de Adif ha presentado el estudio. Entre ambos, han dibujado un panorama muy complejo para la operación del soterramiento, cuyo coste incluida la intervención total en las infraestructuras ferroviarias de la ciudad (variante de mercancías, nuevo complejo ferroviario de San Isidro...) ascendería a 2.570 millones de euros, mientras que la integración ferroviaria en sí misma costaría 350 millones de euros, que con otras actuaciones importaría un total de 1.500 millones.

Con todo ello, Puente ha aseverado que ante las dificultades económicas y técnicas "no habrá soterramiento" por lo que ha enfatizado que solo hay dos opciones, una es que el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León asuman seguir adelante con la integración ferroviaria, pero ya que afirma que no pretende que el alcalde o la ciudad estén vinculados "a una obra que no desean", existe la opción de disolver la SVAV "en las condiciones menos gravosas posibles".

"Es hora de ser mayores y tomar una decisión, como me tocó hacer en 2017, esa es la vida de las personas mayores, decidir sobre lo que es posible", ha recalcado el exalcalde de la ciudad, que a primeros de 2017 se encontró en una situación similar en la que Adif le planteó la posibilidad de disolver la Sociedad, aunque entonces pesaba sobre ella una deuda de 400 millones de euros.

"Valladolid me importa mucho. Pero ya no decido sobre ella", ha añadido el exalcalde, que ha considerado que se trata de una decisión que corresponde al actual alcalde.