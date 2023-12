Puente niega opacidad en las reuniones PSOE-Junts porque los acuerdos "acaban siendo públicos"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha negado opacidad en las reuniones que prevén mantener PSOE y Junts con verificador internacional porque los acuerdos "al final acaban siendo públicos, son transparentes y trascienden".

Lo ha dicho este viernes en declaraciones a la prensa en la III Jornada de movilidad sostenible organizada por 'Eldiario.es' al ser preguntado por si hay "secretismo y opacidad" en estos encuentros acordados en el marco del pacto de investidura al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Partimos de una posición de desconfianza, lo que hace que sean necesarias terceras personas que de alguna manera medien en una relación en la que hay una desconfianza de partida, nada más", ha argumentado Puente.

Al preguntársele si se han planteado que el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, pueda formar parte de la delegación del PSOE en la reunión que prevé celebrar este sábado con Junts, Puente ha dicho que "no puede dar más opiniones" sobre esta cuestión.

"Me preguntan por cosas en las que yo no estoy, yo soy el ministro de Transportes y no puedo dar más opiniones sobre ese tema", ha zanjado.