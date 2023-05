Puente mantiene que ganará las elecciones "ampliamente" pese al "ruido generado a veces de forma interesada"

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Valladolid y actual alcalde, Óscar Puente, ha asegurado este lunes que tiene "el mismo feeling" desde hace semanas y cree que los socialistas ganarán las elecciones municipales en la ciudad "ampliamente", al tiempo que ha apuntado que se ha generado "ruido a veces de manera interesada".

Así lo ha señalado Puente al ser preguntado cómo ve el panorama electoral a falta de solo seis días para la cita con las urnas. "El ruido no me afecta, trato de aislarme del ruido, me quedo siempre con las nueces y el domingo veremos que se sobreponen bastante sobre el ruido que se ha generado, a veces de manera interesada", ha aseverado.

En cualquier caso, el candidato socialista ha incidido en que tiene "el mismo diagnóstico y el mismo feeling" y cree que van a "ganar las elecciones ampliamente".