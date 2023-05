Puente va a las elecciones "con más ganas que nunca de ganar" y dice que en el voto está la recompensa

Critica que el PP haya presentado a un candidato "de última hora" y se refiere a Carnero como un "paracaidista"

El alcalde de Valladolid y candidato del PSOE a la Alcaldía, Óscar Puente, ha asegurado este domingo que va a las elecciones del 28 de mayo "con más ganas que nunca de ganar" y ha apuntado que en el voto estará la "recompensa" al trabajo que han llevado a cabo durante estos años al frente del Consistorio.

"Voy a las elecciones más fuerte que nunca, más convencido que nunca, con más ganas que nunca. Nunca he tenido tantas ganas de ganar como en estas elecciones. Y también os digo, nunca he tenido tanta convicción de que vamos a ganar el próximo 28 de mayo con absoluta claridad", ha clamado Puente al inicio de su intervención durante el acto que ha celebrado el partido en la Feria de Muestras de Valladolid y al que ha asistido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, además del secretario general del PSOE Castilla y León, Luis Tudanca, y otros dirigentes del partido como la diputada Andrea Fernández.

Puente ha asegurado que el voto contiene un "doble mensaje". "Un mensaje en cada cara", ha precisado, mientras ha añadido que, por un lado, es "una recompensa al trabajo, esfuerzo, talento e ingenio" y, por la otra cara, es "la expresión de un deseo y de lo que uno quiere y busca".

"Yo creo que la papeleta del Partido Socialista en estas elecciones en Valladolid es una papeleta que merece la recompensa y que, al mismo tiempo, expresa el mejor deseo que pueden tener las ciudadanas y los ciudadanos de Valladolid (...) La recompensa que nosotros pedimos en estas elecciones no es la recompensa al trabajo de unos días, de una campaña, de unos meses, ni siquiera de los años de gobierno, es la recompensa al trabajo bien hecho", ha hecho hincapié.

Así, ha reivindicado que la ciudad está mejor que hace ocho años y que el Ayuntamiento es "la empresa de todos". "Nosotros en ocho años hemos triplicado el valor del Ayuntamiento", ha enfatizado, al tiempo que ha enumerado logros como la remunicipalización del agua,de lo parkings o de los servicios funerarios.

Puente ha recalcado que Valladolid ha pasado ya de "la resignación y de los complejos", pero a la ciudadanía hay que plantearle la "reflexión sobre cuál es la alternativa". "Porque, claro, los ciudadanos se van a poner el 28 de mayo ante la disyuntiva de votarnos a nosotros o de elegir otras opciones", ha añadido.

"¿Cuál es la alternativa en Valladolid? ¿Cuál ha sido el trabajo del Partido Popular y de la derecha de esta ciudad en la oposición los últimos ocho años?", se ha preguntado, a la par que ha aseverado que el PP lleva ocho años "sin dar ni golpe".

UN CANDIDATO DE "ÚLTIMA HORA"

Así las cosas, Puente ha dicho que el PP se presenta con un candidato "de última hora" y que es un "paracaidista". "¿Sabéis lo que es un paracaidista? Un paracaidista es una persona a la que recurrimos las organizaciones políticas cuando en un municipio no tenemos a alguien que viva o que haya nacido y tenemos que hacer una lista y ponemos a gente de otros municipios", ha explicado.

"¿No tenía el Partido Popular un candidato que viviera en Valladolid?", ha cuestionado Puente sobre el hasta ahora consejero de Presidencia de la Junta, Jesús Julio Carnero. A renglón seguido, Puente ha arremetido contra el programa que presentan los 'populares' y que, ha asegurado, que "desconoce".

Por ello, ha urgido a las personas que se identifican con el PP que "pidan respeto" porque "no han trabajado, no tienen candidato, no tienen programa, no tienen proyecto", ha zanajado el dirigente socialista.