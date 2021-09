Puente lamenta la "barrera inaceptable" cruzada con sus vacaciones y subraya que ya está en manos de los tribunales

El Skate Park de la Rosaleda llevará el nombre de Ignacio Echevarría en homenaje al "héroe del monopatín" de los atentados de Londres de 2017

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha lamentado la "barrera inaceptable" que, a su juicio, se ha cruzado este verano en relación con sus vacaciones y ha subrayado que el asunto "ya está en manos de los tribunales".

A pregunta de Vox en el Pleno municipal de este martes en relación con el uso de un coche de alta gama prestado por un industrial, Puente ha insistido en que ya ha dicho "todo lo que tenía que decir" y dado explicaciones que "incluso no tenía por qué haber dado", por lo que ya ha puesto el asunto "en manos de los tribunales penales". "Si quiere seguir estirando este chicle es usted libre, conmigo no cuente", ha sentenciado el regidor.

El concejal de Vox, Javier García Bartolomé, ha aclarado que el interés de su formación no busca una "intromisión" en la vida privada del alcalde, pero sí ha considerado "relevante" la relación que el alcalde tenga con un empresario que mantiene tratos con el Ayuntamiento.

Óscar Puente ha cargado contra la "calumnia" que se ha vertido al considerar lo ocurrido como un "hecho delictivo" y ha asegurado que la "intromisión" llevada a cabo en su vida personal "no se ha producido en la historia política de este país".

Según ha publicado El Norte de Castilla, el primer edil presentaría este martes una querella contra el tuitero Alvise Pérez por "amenazas y calumnias" ante los tuits publicados sobre sus vacaciones, mientras que en otra información de elDiario.es se apuntaba a que ya el pasado 1 de septiembre el PSOE acudió también a la Fiscalía contra Pérez por un presunto delito de calumnias con publicidad.

Durante el turno de preguntas del Pleno también se ha abordado la cuestión del soterramiento del ferrocarril en la ciudad. En concreto, García Bartolomé se ha interesado por las cifras económicas ofrecidas por el regidor sobre su coste, tras lo que ha pedido un "debate público" sobre el coste real de esta intervención.

A este respecto, el concejal de Planeamiento Urbanístico y Vivienda, Manuel Saravia, ha recordado al edil de Vox que las cuentas son "públicas" y las tiene a su disposición "completas". En cuanto a la petición de un debate público, ha reconocido que "todo se puede debatir", pero "tiene que haber orden y sentido", al hilo de lo cual Óscar Puente se ha preguntado si el debate mantenido en el Pleno "es privado" para que se tenga que pedir uno público.

FONDOS NEXT GENERATION

Sin abandonar la cuestión del soterramiento, el concejal 'popular' José Antonio Martínez Bermejo ha preguntado por la posibilidad de utilizar los fondos europeos Next Generation para financiar esta obra, como se pretende hacer en Almería, sobre lo que Manuel Saravia ha puntualizado que en la ciudad andaluza se plantea "sólo para el AVE" y que aún así el propio equipo de Gobierno municipal plantea "dudas" sobre la posibilidad de llevarlo a cabo.

Sin embargo, Martínez Bermejo ha pedido a Puente y Saravia que, si no se lo creen, acudan a Adif, quien "lo deja claro en sus notas de prensa". Por ello, ha pedido a Óscar Puente que "deje de ser el alcalde que se cargó el soterramiento" y le ha pedido que antes de que los dos se queden "calvos" se pongan en marcha los trabajos.

"Los dos nos estamos quedando calvos, pero no al mismo ritmo, lo mío todavía tiene remedio, lo suyo me temo que no, en lo político tampoco", ha respondido el primer edil al concejal 'popular'.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El Grupo Municipal Popular también ha preguntado por el estado de las calles de reciente peatonalización, respecto a lo cual el concejal de Movilidad y Espacio Urbano, Luis Vélez, ha defendido que "ya hay una solución definitiva" para el estado del pavimento, la cual confía en poder aplicar a lo largo de 2022, al tiempo que ha subrayado que su estado es "mejor" que el de otras calles peatonalizadas hace más tiempo.

Por último, ante la pregunta de la concejal 'popular' Irene Núñez Martín sobre unas declaraciones de Puente en una entrevista en la que acusaba a esta bancada del PP de "venderse por un plato de lentejas" o los calificaba de "miserables", el alcalde ha reconocido que no se siente "particularmente satisfecho" y no estuvo "acertado".

"No tengo problema en disculparme por esas palabras que representan lo peor de lo que tengo. Les pido disculpas porque me excedí de los calificativos que empleé", ha concluido el regidor.

A preguntas del Grupo Municipal de Ciudadanos sobre el cumplimiento de las iniciativas aprobadas con motivo del Centenario Delibes, la concejal de Cultura y Turismo, Ana Redondo, ha defendido que todas ellas están implementadas ya o en ejecución, a excepción de la "medida estrella", como era la apertura de la Casa Museo del escritor toda vez que la Junta de Castilla y León asumió su adquisición.

"Nos gustaría saber cómo está ese punto, el consejero es de Cs, fue gerente de la Fundación Delibes. Si nos hubieran dejado trabajar, hoy esa casa estaría en marcha, pero se metió la Junta por medio y está como está", ha sentenciado Redondo, a lo que Óscar Puente ha recordado que el Consistorio acudió "con una solución inmediata" como era un alquiler con opción a compra del inmueble elegido, el cual se comprometía a acondicionar el propietario.

MERCADOS MUNICIPALES

En respuesta a otra pregunta de Cs sobre mercados municipales, la concejal de Innovación, Desarrollo Económico, Empleo y Comercio, Charo Chávez, ha confirmado que el Consistorio espera sacar a licitación en unos días las obras del Mercado de la Rondilla, con un plazo de licitación de nueve meses.

También ha confirmado que se ha encargado un estudio para conocer el estado de los mercados municipales y realizar un plan de mantenimiento y de inversiones, con especial atención al de Delicias.

Óscar Puente ha anunciado que el nuevo Skate Park de la Rosaleda llevará el nombre de Ignacio Echeverría, conocido como "el héroe del monopatín" y muerto en los atentados de Londres de 2017, tal como solicitó en un ruego Vox.

También en el turno de ruegos, el PP ha pedido que el Consistorio "adopte las medidas pertinentes" que permitan actualizar a la situación actual y al futuro inmediato de la ciudad el Plan de actuación ante el riesgo de inundaciones.

Por otro lado, el Pleno ha dado el visto bueno a la toma de constancia por el Pleno de la memoria de la forma de gestión del aparcamiento de la Plaza Mayor, así como la memoria sobre la determinación de la forma más sostenible y eficiente de gestionar los servicios de cementerios y actividades funerarias y de modificación de los estatutos de Sociedad Mercantil --en ambos casos con la abstención de Cs y el voto en contra de PP y Vox-- y la aprobación inicial del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana y Diálogo Civil --con el apoyo de todos los grupos salvo Vox, que ha votado en contra. También se ha aprobado, con los votos a favor de PSOE, VTLP y Cs y en contra de PP y Vox, el Plan Municipal de Vivienda 2021-2025.

Al inicio de la sesión, el alcalde, Óscar Puente, ha trasladado la felicitación del Pleno a los atletas Luis Huerta, Noel Martín, Marta Arce y Marcos Caballeros por sus recientes éxitos en los Juegos Paralímpicos de Tokio y en el Mundial Júnior de Piragüismo.

En el turno de condolencias, la Corporación municipal ha expresado su pesar por el fallecimiento del agente de policía Luis Eduardo Izquierdo, fallecido este verano en acto de servicio, así como por el expresidente de la Federación Española de Voleibol Miguel Ángel Quintana, por los arquitectos Roberto Valle González y José Miguel de Prada Poole; Jesús Fraile Arranz, propietario de Severo Fraile, Víctor García Blanco, secretario del Consejo de Cámaras de Castilla y León, y Lucio Paramio, quien fuera jefe de protocolo de la Junta de Castilla y León durante muchos años y padre del concejal 'popular' Carlos Paramio.