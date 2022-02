Puente espera que PP "judicialice" asunto de Ayuso como sucedió con el suyo

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha asegurado este viernes que no hay "similitudes" entre el momento en que él recurrió a un amigo para hacer un pedido de material de protección contra la covid, y lo que está sucediendo ahora con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y, en este contexto, ha precisado que espera que el PP de Madrid "judicialice" ese asunto, tal y como sucedió con el suyo.

"Hay muchas diferencias con nuestro caso, las administraciones nos vimos en aquel momento en la urgencia de contratar equipos de protección, pero aquí juntamos a todos los grupos municipales y pusimos sobre la mesa todas las opciones que había, con total transparencia, hasta lo llevamos al pleno", ha subrayado Puente en rueda de prensa, tras un acto de presentación sobre el plan de calidad del aire en Valladolid.

El regidor ha agregado que en el caso de la Comunidad de Madrid existe "opacidad", que Ayuso comparece sin preguntas y que el Partido Popular lo está llevando muy mal, algo que ha lamentado profundamente, aunque ha incidido en que el PP "judicializó" en Valladolid su asunto, que fue archivado "con un varapalo" para quienes lo llevaron a los tribunales.

"Aunque no lo crean, a mí no me causa ninguna satisfacción todo lo que está pasando. El Partido Popular es un partido que representa a un sector de la ciudadanía y esto no es nada bueno para el sistema democrático y, además, existe el riesgo de hacer crecer opciones más radicales", ha concluido Puente. EFE

jam/jdm