Puente espera que el entorno de VTLP se plantee si se puede prescindir de "tres activos" como Saravia, Sánchez y Bustos

Recalca que su relación con Pedro Sánchez no ha variado pese a su salida de la Federal y que mantiene capacidad de "influencia"

El alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, ha asegurado que espera que alguien "en el entorno" político de Toma la Palabra se plantee si "se puede prescindir" de "tres activos tan importantes" como considera que son los concejales de su equipo de Gobierno Manuel Saravia, María Sánchez y Alberto Bustos, que por el Código Ético de la formación no podrían optar a un cuarto mandato municipal como ediles.

Así lo ha señalado Puente en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha asegurado que él no les ha "sondeado" de cara a una posible incorporación a las listas electorales municipales del PSOE.

En clave electoral, Puente ha valorado algunos aspectos de cara al proceso de las municipales de 2023, en las que él ya ha manifestado su intención de ser de nuevo candidato a la Alcaldía para un tercer mandato como regidor.

Quienes no podrían presentarse como candidatos, de acuerdo con el Código Ético aprobado por la plataforma Valladolid Toma la Palabra en 2019, serían sus socios de Gobierno Saravia, Sánchez y Bustos, ya que se establece un máximo de dos mandatos municipales, prorrogables a un tercero si hay un proceso de discusión y validación y los tres ya han gozado de dicha extensión para optar a seguir en la Corporación hasta 2023.

Por ello, Puente, que ha reconocido que "se les va a echar de menos", ha apuntado que espera que "alguien en ese entorno se plantee si se puede prescindir de tres activos tan importantes como son Alberto, María y Manolo".

El regidor espera que sean capaces de "resolver su situación con acierto", pues ha recalcado que "de ello depende en cierta medida el futuro de la ciudad", al tiempo que ha confiado en que la decisión que tomen "no suponga un coste importante".

Así, ha incidido en que los tres miembros de VTLP, que son concejales desde 2011 y han formado parte de los dos gobiernos municipales que ha encabezado Puente desde 2015, son tres "activos inmensos" no solo por la capacidad de cada uno de ellos como concejales, sino también "por lo buena gente que son", ya que recalca que "no abunda tanto ni en la vida ni en política".

Por otro lado, ante la posibilidad de sondear a los tres ediles por si les pudiera interesar sumarse a la lista del PSOE, Puente ha explicado que quiere ser respetuoso y a la pregunta de su les ha planteado esa opción "la respuesta es no". "Si se lo voy a hacer o no dependerá de como se comporte el futuro con ellos", ha concluido.

Antes de esas elecciones municipales de 2023 llegarán las autonómicas de 2022 después del adelanto electoral aprobado por el presidente de la Junta, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, que el pasado lunes rompió el pacto de Gobierno con Ciudadanos al cesar a los cuatro consejeros de la formación 'naranja'.

Las elecciones llegarán menos de dos meses después del nombramiento de Puente como secretario provincial del PSOE vallisoletano y, en este sentido, ha ironizado sobre si Fernández Mañueco "ha querido esperar a que acabaran todos los congresos y dejáramos todo perfectamente niquelado para afrontar mejor la elecciones".

TUDANCA "SE MERECE LA OPORTUNIDAD"

Para el representante socialista, su partido está "en muy buena forma" y el candidato a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca, está en su opinión "enchufadísimo" y "se merece una oportunidad" de que Castilla y León "apueste por una persona que ha demostrado lealtad con el territorio que ha mantenido en su apuesta, que está aquí al pie del cañón, que es un tipo honrado, honesto, joven y con ganas.

En cambio, ha aseverado que "la derecha no merece más oportunidades" después de 34 años en el Gobierno y especialmente con dos años y medio últimos "para olvidar" ya que "no se puede hacer peor", a juicio del regidor vallisoletano.

Además, ha insistido en que el Partido Popular y Ciudadanos "se han traicionado entre ellos" con la ruptura del pacto de Gobierno, por lo que se ha preguntado qué se puede esperar "de personas que forman parte de un Gobierno, lo rompen de la manera en que lo han roto y salen acusándose mutuamente de mentir y de traicionar".

Por todo ello espera que los ciudadanos de la región den "una lección de madurez y apuesten por pasar página de una etapa que ya se ha prolongado más de lo debido" en favor de una alternativa "preparada" como la del PSOE.

Puente se ha mostrado "convencido" de que se puede dar el cambio en el Gobierno de la Junta y que "a quien tomó una decisión con la calculadora electoral en la mano al final le puede acabar saliendo el tiro por la culata".

Ante la confección de las listas electorales por Valladolid, Puente ha matizado que tiene que saber "los planes" de Luis Tudanca, pero por el momento no se plantea que tenga que prescindir de alguno de sus compañeros en el equipo de Gobierno municipal salvo que el PSOE llegue a gobernar en la Junta "y a lo mejor a alguno se le tentara y le apeteciera".

Pero en cualquier caso ha recalcado que el equipo del Ayuntamiento es "un equipo feliz" y los ediles de su formación están "a gusto", hasta el punto que ha asegurado que una de sus compañeras tuvo opciones de irse "a Madrid" a un puesto de relevancia, pero declinó la oferta.

INFLUENCIA EN EL PSOE NACIONAL

Por otro lado, Óscar Puente, ha aseverado ante la posibilidad de que su salida de la Ejecutiva federal, en la que tenía cargo de portavoz hasta hace unos meses, suponga una pérdida de influencia, que no le "molesta" que se pueda ver así porque asegura que no ha tenido "nunca" ambición nacional y por que el considera que tiene incidencia en el PSOE para lo que considera que necesita tenerla, que es para "conseguir cosas para Valladolid".

Tras recordar que él tampoco se ha ido a un cargo en el Gobierno de España porque no ha querido, ha incidido en que en este momento no tiene "ambición política nacional alguna", pues solo quiere ser alcalde y considera que ya cubrió su etapa en la Ejecutiva federal sobre todo debido al papel que considera que tuvo durante las primarias de 2017 al lado del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

De hecho, ha insistido en que actualmente no sigue en la Ejecutiva federal porque tampoco ha querido, pues afirma que tuvo oferta "de Pedro" para continuar en ella. "Pero yo ya no pintaba nada allí. No se me ha perdido nada, no tiene sentido que esté alguien que no tiene más aspiración que ser alcalde de su pueblo", ha apostillado.

El alcalde y secretario provincial ha subrayado que mantiene "intacta" la "capacidad de influencia" en el ámbito nacional y ha incidido en que habla con el presidente del Gobierno "todas las semanas", ya que con Sánchez no ha variado su relación, a la que define como "magnífica".

"Otra cosa es que ya no forme parte de la dirección federal del partido", ha matizado, antes de recordar que es portavoz de los alcaldes socialistas en la Junta de Gobierno de la FEMP y por ello mantiene esa "capacidad de influencia grande" en lo que considera que necesita, que sobre todo es "conseguir cosas" para su ciudad.