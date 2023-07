Puente "echa en falta más trabajo" del Ayuntamiento de Valladolid en la implantación de InoBat y Switch Mobility

El candidato al Congreso por Valladolid y secretario general del PSOE provincial, Óscar Puente, ha asegurado este jueves "echar en falta" un "poco más de trabajo" del nuevo Gobierno municipal con el tema de la implantación de las fábricas de Switch Mobility y de InoBat, ya que el PP "no está haciendo absolutamente nada".

"Yo me he reunido hace una semana con InoBat y echo en falta que el alcalde, Jesús Julio Carnero, no tome las riendas del proyecto", ha subrayado Puente, al tiempo que ha reconocido haber visto cómo Carnero "ha dado bombo" a la entrevista concedida por el consejero delegado y fundador de la mencionada compañía, Marian Bocek, al medio Expansión.

Para el secretario general del PSOE provincial, detrás de esto "no hay ningún mérito" del actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento de la capital del Pisuerga, "que no está haciendo absolutamente nada".

Preguntado por si hay dudas en estas compañías por la "inacción" del actual Gobierno municipal, Puente ha aseverado que "afortunadamente no", si bien hay "cierta extrañeza con que no haya comunicación".

"Yo creo que ellos están ahora mismo muy volcados y muy centrados en el Perte VEC II, que es al que quieren concurrir y están trabajando en eso y vamos a ver si conseguimos que este proyecto consiga financiación al amparo del gobierno de España", ha apostillado.