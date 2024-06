Puente defiende que Sánchez y su mujer vayan "de la mano a un acto público": "No tienen nada que ocultar"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha defendido este jueves que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez, acudan "de la mano a un acto público", porque "no tienen nada que ocultar", después de que un juez decidiese llamar a declarar a la esposa del jefe del Ejecutivo como investigada el próximo mes de julio por un presunto delito de corrupción y tráfico de influencias.

En una atención a medios durante una visita a obras de la alta velocidad entre Almería y Murcia en el término municipal almeriense de Viator, el ministro se ha pronunciado así en respuesta a una pregunta de los periodistas sobre acusaciones de "populismo" lanzadas desde el PP a Pedro Sánchez por acudir junto a su mujer al mitin que este pasado miércoles protagonizó en Benalmádena (Málaga).

Óscar Puente ha respondido diferenciando entre la "postura" de quien va "con peluca por la calle para que no le vean", y la de "otros que no tienen nada que ocultar", por lo que "cogen y van con su mujer de la mano a un acto público".

"Yo creo que la diferencia es bastante evidente" y "es mucha la torpeza del Partido Popular para poner el acento en que el presidente del Gobierno y su mujer actúen con normalidad, porque no hay ninguna razón, ningún motivo para no hacerlo", ha añadido el ministro.

A la pregunta de si no cree que los "casos 'Tito Berni', 'Koldo' y ahora 'Begoña Gómez'" no son "demasiados" com "para que no dimita el presidente que llegó al Gobierno con una moción de censura contra la corrupción", Óscar Puente ha respondido que "ninguno de esos casos afecta al presidente del Gobierno ni al Partido Socialista".

"Algunos desde luego están en una fase muy inicial de su instrucción", ha añadido el ministro antes de concluir que demuestra "lo mal que están las cosas para la derecha de este país" el "que pidan dimisiones por asuntos que ni siquiera se acaban de iniciar".