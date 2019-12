Puente defiende que PSOE intenta por "todos los medios" evitar otras elecciones aunque no sea con los "mejores bueyes"

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha subrayado que no se le puede reprochar al PSOE no intentar "por todos los medios" evitar unas terceras elecciones y ha asegurado que está "expectante" y "no preocupado", aunque los partidos de los que dependa no sean "los mejores bueyes".

Así lo ha manifestado el también portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE a preguntas de los medios sobre si estaba preocupado por los pasos que da el partido con Esquerra Republicana de Cataluña para formar gobierno.

"Es un escenario tremendamente complicado pero quiero recordar que es el escenario que los españoles han elegido, es una composición de lo mas variopinta, con componentes de todos los gustos y clases, y con esto tenemos que lidiar", ha aseverado el regidor vallisoletano, para recalcar que "con estos bueyes hay que arar".

Así, ha defendido, en declaraciones recogidas por Europa Press, que el PSOE trata de evitar una tercera convocatoria electoral, que sería "algo fuera de lugar completamente", y ha precisado que "desea" que se forme Gobierno "lo antes posible" porque es "imprescindible" para los ciudadanos y, en concreto, para el Ayuntamiento, que necesita un interlocutor para el desarrollo de proyectos importantes en la ciudad.

No obstante, Puente ha reconocido que los partidos de los que depende la cuestión "no son los mejores bueyes", pero son los que se tiene, y ha señalado que éstos serían una mayoría suficiente para gobernar en solitario.

"No sirve de nada lamentarse, es la realidad que nos toca gestionar", ha apostillado, para insistir en que se tiene que lidiar con estas "dificultades" porque "no queda más remedio".