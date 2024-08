Puente defiende su libertad de expresión para opinar del Supremo como los jueces criticaron al Congreso por la amnistía

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha defendido su libertad de expresión al opinar sobre las resoluciones del Tribunal Supremo (TS) al aplicar la Ley de Amnistía y ha recordado que también los jueces criticaron al Gobierno y al Congreso cuando se estaba debatiendo la ley.

"¿A nadie le llamó la atención que los jueces se pronunciaran sobre la ley de amnistía antes de que fuera promulgada?¿A nadie le ha llamado la atención las manifestaciones con las togas puestas en las puertas de las audiencias provinciales? ¿Es esa la misión del Poder Judicial? ¿No hay ahí una interferencia?", se ha preguntado.

En una entrevista en Antena3 recogida por Europa Press, Puente ha salido al paso de las críticas recibidas por cuestionar a los tribunales que no aplican la Ley de Amnistía, como el Supremo. Según ha dicho, él "no" censuró a "un juez u órgano concreto" sino que simplemente explicó las razones por las que "no está de acuerdo" con las resoluciones del TS en lo referente a la amnistía.

"Yo hago ejercicio de mi libertad de expresión, de esa que algunos defienden con tanto ardor, pero que para otros parecen negar", ha replicado, recordando que los jueces también tuvieron su libertad de expresión al pronunciarse respecto a esa misma ley "antes de que fuera promulgada". "¿Acaso aquello no fue una invasión de las competencias del poder legislativo y del Ejecutivo?", ha apostillado.

Puente ha insistido en que las resoluciones del Supremo "son muy difíciles de entender" desde la "lógica jurídica y elemental", pues al interpretar la ley de amnistía "han prescindido" de su "tenor literal".

Y ha recordado que otros jueces y tribunales sí están aplicando la misma ley: "Resulta que hay tribunales de instancia en este país, en concreto el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o ese juzgado de instrucción 18 de Barcelona, que han aplicado la ley de amnistía para los delitos de malversación . Y esto, debería llevarnos a reflexionar si esos tribunales están cometiendo algún tipo de ilegalidad, si no respetan el criterio del Tribunal Supremo", ha remachado.