Puente cree "grave" que "desde el propio gobierno" de la Junta se trabaje "en contra del sentimiento de identidad"

Puente critica que la Junta fomente "la falta de sentimiento de pertenencia"

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha criticado este lunes que "desde el propio gobierno" de la Junta de Castilla y León se "trabaje y se fomente", en su opinión, la falta de sentimiento de pertenencia que se da en esta comunidad.

El regidor vallisoletano, se ha pronunciado así este lunes durante un encuentro de prensa celebrado en el hotel AC Santa Ana sobre la ausencia en la fiesta de la Comunidad en Villalar (Valladolid) de los representantes de Vox en el Gobierno autonómico.

"Que el gobierno de la comunidad no haya acudido a la fiesta de la comunidad no tiene un pase y términos como macrobotellón no son de recibido", ha apostillado Puente, que se ha referido así a un mensaje publicado por el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, en las redes sociales.

Esto le ha llevado a Puente a reflexionar que la comunidad de Castilla y León tiene "un problema de falta de identidad o de sentimiento de pertenencia" y que resulta "tan grave que eso se fomenta y se practica desde el propio gobierno".

Se trata de un hecho, a juicio de Puente, que "no sucede en ningún territorio del mundo", ya que dentro de la propia comunidad se trabaja contra ella misma.

"Si tenemos identidades diversas trabajemos en pos de esas identidades y tratemos de cohesionarlas", ha incidido el regidor vallisoletano y candidato a la Alcaldía.

Por otro lado, al ser preguntado por su interlocutor sobre la relación entre los políticos de Valladolid y de León, el regidor de la capital vallisoletana ha apuntado que hay cosa de la ciudad de la provincia vecina que asegura no entender, pues ha interpretado que siempre se considera que "sus problemas tienen una causa externa".

En este sentido, Óscar Puente ha señalado que entiende "la frustración" que pueden sentir los leoneses, porque "se vaya tanta gente", la actividad económica "cae" y, a su juicio, se tiene la idea de que "cada cosa que crece en Valladolid y decrece en León son vasos comunicantes".

Por ello, ha añadido que tampoco entiende que la ciudad vallisoletana sea "el esquilmador" de León pues mantiene que "cuanto mejor le vaya a León y más crezca, más interesante será para Valladolid".

"Hoy, dinero llama a dinero, si tienes un Ecosistema potente, industrial que funciona eres mas atractivo para las industrias", ha recalcado, al tiempo que ha mencionado otros factores que contribuyen a que actualmente Valladolid sea más interesante para las empresas como es la geografía que "es la que es" y si una ciudad tiene una posición "a una hora de todo" es algo que se tiene que tener en cuenta en términos de "eficiencia".