Puente considera "evidente" que Igea ha sido "pagafantas" y reprocha que a Mañueco "no le preocupa la ciudadanía"

El alcalde de Valladolid y recién elegido secretario general del PSOE de la provincia, Óscar Puente, ha considerado "muy evidente" que el hasta ahora vicepresidente de la Junta de Castilla y León y procurador por Ciudadanos ha sido un "pagafantas", al tiempo que ha reprochado que el presidente autonómico, el 'popular', Fernández Mañueco ha tomado la decisión de romper el pacto de Gobierno y adelantar las elecciones porque "no le preocupa la ciudadanía".

Así lo ha señalado el regidor vallisoletano este lunes a preguntas de los medios de comunicación, recogidas por Europa Press, en las que ha apuntado que el dirigente 'popular' "se ha querido anticipar" con la decisión al "escenario judicial que se le avecina al PP a partir de la primavera".

Puente, que a primera hora de la mañana había publicado un mensaje en la red social Twitter en el que señalaba que Igea "va camino de ser el mayor pagafantas de la política de todos los tiempos" y, en las declaraciones a la prensa, ha considerado que es algo "muy evidente" si bien ha preferido "ir a lo serio porque puede ser una frivolidad".

Sobre el anuncio de convocatoria electoral anticipada, Óscar Puente ha reflexionado que la decisión es "lo contrario a lo que debería hacer alguien que pusiera los intereses de los ciudadanos en primer plano", pues considera que si fuera así el trabajo del Gobierno de la Junta debería centrarse en "la gestión de la pandemia que lamentablemente nos acompaña" y en la gestión de los fondos europeos que tienen que llegar.

"Si realmente estuvieran centrados en eso mañana habría un debate en el Pleno de las Cortes sobre el presupuesto autonómico para adaptarlo a la recepción de esos fondos", ha añadido el secretario provincial socialista pero "lo que hay en su lugar es una convocatoria electoral", algo que "pone de manifiesto que al gobierno del señor Mañueco no le preocupa la ciudadanía".

En opinión de Puente la decisión está marcada por la "agenda política" del PP de Castilla y León, "afectada claramente por el escenario judicial que se le avecina a partir de primavera, y al que se ha querido anticipar convocando las elecciones en febrero".

Asimismo, el dirigente socialista ha pedido a los 'populares' que "no cuenten cuentos" y que "no digan que la culpa es de Ciudadanos" porque considera que no es la realidad, ya que se trata "del mismo Gobierno que hace seis meses", cuando el partido 'naranja' rechazó una moción de censura presentada por el PSOE.

"La situación acucia al señor Mañueco y ponen los intereses del Partido Popular por delante de los de la Junta de Castilla y León y de los ciudadanos", ha enfatizado.

Por el contrario, ha querido contraponer estas decisiones con el funcionamiento del gobierno municipal de "coalición" que dirige desde hace siete años y que "en unos días aprobará "los séptimos presupuestos del Ayuntamiento, preparados para la recepción de los fondos europeos que necesita la ciudad para la recuperación".

"Está claro donde está la responsabilidad y dónde el mero interés cortoplacista que veremos por donde sale y donde acaba", ha enfatizado.