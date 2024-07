Puente afirma que no será "fácil" cambiar la legislación en materia de puertos y aeropuertos para su traspaso a Euskadi

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha afirmado este viernes que "no va a ser fácil cambiar la legislación en materia de puertos y aeropuertos, que es de ámbito estatal, para su traspaso a Euskadi, aunque ha mostrado su voluntad a dialogar sobre esta cuestión con el Gobierno vasco.

Puente, que ha visitado el Centro Logístico de Jundiz, en Vitoria-Gasteiz, ha señalado, a preguntas de los periodistas sobre la pretensión del Lehendakari, Imanol Pradales, de conseguir que se traspasen a a la Comunidad Autónoma Vasca los puertos de Bilbao y Pasaia (Gipuzkoa), que no se ha abierto ninguna negociación aunque está dispuesto a hablar de ello.

Precisamente, Pradales pidió una reunión al Gobierno del Estado, a poder ser para este mes de julio, para hablar de las transferencias pendientes con el fin de cumplimentar el Estatuto, y apuntó que su intención es sondear al Ejecutivo sobre el traspaso de puertos y aeropuertos. De hecho, el Lehendakari ha expresado un especial interés por el aeródromo de Foronda.

"Hasta este momento, al menos no formalmente, el Gobierno vasco no nos ha trasladado nada en esta materia. Nos sentaremos a hablar. La legislación en materia de puertos y aeropuertos es la que es y no va a ser fácil, desde luego, cambiarla", ha subrayado.