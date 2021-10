"Puedo confirmar que todas la cuentas están perfectamente y no hay ninguna pendiente", defiende González (PP)

El presidente del PP de Gijón y diputado regional en la Junta General del Principado de Asturias, Pablo González, ha defendido este viernes la gestión de las cuentas cuando fue portavoz del Grupo MunicipalPopular en el Ayuntamiento gijonés.

"Puedo confirmar que todas la cuentas están perfectamente y no hay ninguna cuenta pendiente, y no precisamente porque la hayan pagado los actuales concejales", ha sostenido, contraviniendo, en estesentido, lo afirmado por el que fuera su sucesor en el cargo municipal, Alberto López-Asenjo, que recientementeabandonó el partido pero no su acta de concejal, pasando a ser edil no adscrito.

Así lo ha indicado, en rueda de prensa en la sede 'popular' gijonesa, acompañado del presidente de Nuevas Generaciones, Andrés Ruiz.

Sobre los cambios aprobados este pasado jueves en la Junta de Portavoces del Ayuntamiento gijonés para ajustar el paso de López-Asenjo como edil no adscrito, ha apuntado que "nada que decir", si bien ha señalado que hay aspectos aún por cerrar, como qué pasará con la representación en el Consejo de Administración de Gijón al Norte, sociedad que gestiona el Plan de Vías, y que ostentaba por el PP López-Asenjo, al que este partido considera un concejal "tránsfuga".