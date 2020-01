¿Podría Puigdemont presentarse a las próximas elecciones catalanas?

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciado este miércoles que adelantará las elecciones en Cataluña una vez haya conseguido aprobar los presupuestos para 2020, dentro de unos dos o tres meses. Según el calendario, dicha cita electoral sería en junio o septiembre, dependiendo de cuánto se dilate la tramitación y aprobación de los Presupuestos y los 54 días que han de transcurrir desde que se convocan los comicios hasta que se ponen las urnas en los colegios electorales.

No está claro quiénes serán los candidatos de ERC y JxCat a estas próximas elecciones autonómicas. Quim Torra no podrá ser candidato puesto que la Ley electoral se lo impide al estar inhabilitado. El artículo 6.2 b) de la LOREG incluye la desobediencia entre el grupo de delitos que otorgan a quienes son condenados en primera instancia la condición de "inelegibles", con independencia de que la pena impuesta sea o no firme. Por tanto, aunque el Supremo aún no ha emitido una sentencia firme sobre este asunto, no podrá estar en las listas. Sólo podría ser el candidato si el Supremo falla a su favor y revoca su inhabilitación.

En su lugar, sí podría presentarse Carles Puigdemont. El expresidente de la Generalitat se mantiene fugado de la Justicia y pesa una euroorden de detención contra él. Pero al igual que ocurrió en las elecciones europeas del pasado mayo, Puigdemont podría encabezar las listas de JxCat. "El hecho de encontrarse en rebeldía no impide que puedan ser candidatos, ya que el alto tribunal ha determinado que esta situación de rebeldía no es causa de inelegibilidad", señalaron el año pasado los juzgados de lo contencioso administrativo número 2, 9 y 21 de Madrid en contra del criterio de la Junta Electoral Central. Ni siquiera le afectaría tener el DNI caducado, ya que algunos medios apuntan a que en febrero de 2020 expira su vigencia. Según ABC, "en mayo de 1999 la JEC, ante una pregunta de la popular Pilar Busó, resolvió que para identificar a un candidato se debe admitir el DNI incluso aunque esté caducado".

Dado que las elecciones no serían hasta mínimo el mes de junio, Artur Mas también podría regresar a la política activa como candidato a las autonómicas catalanas. El pasado año, la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) emitió un auto en el que acordaba que Mas permanecería inhabilitado "para el ejercicio de cargos públicos electivos" hasta el 23 de febrero de 2020. Por tanto, una vez cumplido el plazo de inhabilitación, podría presentarse sin ningún problema como candidato de JxCat.

En el caso de ERC, todo parece indicar que Pere Aragonès, actual vicepresidente de la Generalitat, será el cabeza de lista de la formación republicana. Oriol Junqueras fue condenado el pasado mes de octubre a 13 años de cárcel por sedición y malversación por el procés y otros tanto de inhabilitación. Sólo un indulto exprés del Gobierno podría hacer que Junqueras participara en los comicios catalanes.