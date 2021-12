Pubs y discotecas hacen cuentas para decidir si compensa abrir en nochevieja o acogerse al plan de indemnizaciones

Algunas salas como la coruñesa Pelícano "adelantan" la fiesta de fin de año a este miércoles para poder abrir hasta las 05,00 horas

Los propietarios de pubs y discotecas de Galicia hacen cuentas para decidir si les compensa abrir en nochevieja con la nueva limitación horaria impuesta por la Xunta hasta las 03,00 horas o si, por contra, bajan la verja desde este jueves hasta el próximo domingo para poder acogerse al plan de indemnizaciones pactado con la Administración autonómica.

Fuentes del sector consultadas por Europa Press apuntan que limitar el horario de funcionamiento en fin de año hasta las 03,00 horas constituye un "cierre encubierto" y, aunque se muestran comprensivos con la necesidad de adoptar medidas para hacer frente a la escalada de contagios, lamentan que, una vez más, sea la hostelería y el ocio nocturno quien "pague los platos rotos".

Así las cosas, los propietarios de pubs y discotecas estudian este miércoles con la calculadora en la mano qué opción se ajusta más a sus necesidades de las dos que la Xunta pone encima de la mesa: abrir hasta las 03,00 horas o cerrar desde este jueves día 30 hasta el domingo 2 de enero y así poder cobrar unas indemnizaciones vinculadas al tamaño del establecimiento que la Xunta se ha comprometido a abonar en el mes de febrero.

A un día de la fecha en la que deberían bajar la verja para cobrar estas ayudas y a dos de Nochevieja, algunos negocios han movido ficha para "adelantar" el fin de año y poder así ofrecer a sus clientes una fiesta hasta las 05,00 horas de la madrugada.

Es el caso de la Sala Pelícano, en A Coruña, que abrirá sus puertas este miércoles 29 de diciembre a las 23,00 horas para celebrar un fin de año "anticipado". Su propietario y presidente de la asociación Galicia de Noite, Luis Diz, fue uno de los interlocutores con los que la Xunta negoció el pasado martes el dispositivo de funcionamiento para pubs y discotecas en los próximos días.

En declaraciones a Europa Press este miércoles, Diz explica que aquellas personas que dispongan de una entrada para la fiesta organizada en fin de año en la Pelícano podrán pedir la devolución de la entrada vía e-mail o emplearla para la jornada de este 29 de diciembre o la noche de Reyes.

Y es que el suyo será uno de los establecimientos que se acogerá al plan de compensaciones asociado al cierre pactado con la Xunta, que establece un rango de cuantías en función del tamaño del local: desde 2.500 euros para los de menos de 100 metros cuadrados a los 45.000 euros que cobrarán los que superen los 2.000 m2 de superficie.

"Esto va de hacer números, cada negocio es un mundo", señala Luis Diz, que, en todo caso, asegura que "la mayor parte" de los establecimientos optarán por no abrir y poder cobrar las indeminizaciones al tratarse de un "cierre encubierto".

"La gente hará números, con las previsiones de facturación y de gastos, y decidirá si les compensa abrir o cerrar", incide Diz, una visión que comparte el presidente de la Asociación de Hostelería de Galicia, Cheché Real, que subraya que la decisión dependerá también de las características del propio local.

"A un pub grande o una discoteca no le va a salir a cuenta. Uno pequeño puede ser que sí abra", remarca el también presidente de los hosteleros lugueses, que valora el hecho de que los negocios tengan "dos posibilidades" a su disposición.

RECELOS CON EL PLAN DE AYUDAS

Por su parte, el vicepresidente de Hostelería Federada de Galicia (Hosfega), Sergio Fernández, ha manifestado que el sector ha recibido el anuncio con una "incertidumbre" que no se despejará hasta que se conozcan los detalles de cómo se articulará definitivamente el cierre.

"Todavía no sabemos si no se puede abrir de ninguna forma forma durante esos días, cuáles son exactamente los metros cuadrados y las ayudas a disposición, etc", apunta en declaraciones a Europa Press el hostelero compostelano, que lamenta la "improvisación" de las medidas que, como recuerda, fueron anunciadas a dos días del 31 de diciembre y todavía no se conocen en detalle.

Por ejemplo, señala las dudas que tienen propietarios de negocios que, si bien tendrían licencia para operar como pub hasta las 03,00 horas, también funcionan durante las tardes, un factor que, según recalca Fernández, también está sobre la mesa de los empresarios a la hora de decidir qué hacer.

Además, Sergio Fernández advierte de los recelos que despierta el plan de compesaciones económicas prometido por la Xunta ante los "problemas" que se están encontrando algunos propietarios a los que, dice, se está exigiendo la devolución de las ayudas de los planes de rescate.

"La gente no tiene confianza en el plan que anuncia la Xunta", añade el directivo de Hostalaría Compostela Lois Lopes quien, también en declaraciones a Europa Press, denuncia que "parece que hay un interés desmedido" en que "se devuelvan" las ayudas de los planes de rescate, ya que existen propietarios de negocio que están recibiendo requerimientos por supuestamente haber incumplido las bases de la convocatoria.

Por lo tanto, augura que "muy poca gente va a optar" por el cierre durante estos cuatro días. "No tienes garantía de que vayas a cobrar", apostilla Lopes, que lamenta que, una vez más, "se demonice" al sector de la hostelería y el ocio nocturno.