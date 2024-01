La publicación oficial ratifica 42 listas registradas y que una treintena de diputados no vuelven a O Hórreo

Los gallegos podrán votar a un total de 12 partidos, diez de ellos presentes en todas las provincias

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado las 42 listas electorales registradas para las próximas elecciones del 18 de febrero que enfrentará a un total de 12 partidos, diez de ellos en las cuatro circunscripciones electorales.

A la espera de comprobar si existe alguna irregularidad que de pie a la invalidación de alguna (quedarán proclamadas el 22 de enero y se publicarán el 23), serán las opciones que tendrán los gallegos para introducir en las urnas en los próximos comicios.

Este total supone una bajada significativa con respecto a julio de 2020, cuando se presentaron 56 listas en total frente a las 42 que se han registrado para estos comicios en las juntas electorales provinciales correspondientes, las cuales ha oficializado este miércoles 17 de enero el DOG.

De forma común a todas las circunscripciones, según la información recopilada por Europa Press se presentan: PP, BNG, PSOE, Sumar Galicia (coalición), Podemos (coalición), Espazo Común Galeguista (coalición), Vox, Pacma, Escaños en Branco y Por un Mundo máis Xusto.

Estas diez listas son las únicas que, asimismo, se presentan en las provincias de A Coruña y de Pontevedra. De esta manera, las diferencias se producen en las provincias de Lugo y Ourense.

En la provincia de Lugo se presenta, como novedad, Izquierda por Almería, como anunció en días pasados, mientras que en la de Ourense lo hace Democracia Ourensana (DO), el partido del alcalde de la capital, Gonzalo Pérez Jácome.

PRINCIPALES CAMBIOS

Con respecto a hace cuatro años, una de las novedades es la reorganización del Espazo Común Galeguista, que por ejemplo ahora aglutina a Compromiso por Galicia. Sumar Galicia surge como heredera del espacio de las mareas (en 2020, Galicia en Común-Anova Mareas), aunque Podemos se presenta por separado en coalición con Alianza Verde y Recortes Cero; mientras que Democracia Ourensana, que en 2020 no concurrió, lo hace ahora.

Ciudadanos y Ciudadanos de Galicia desaparecen, al igual que UPyD (que solo se había presentado en Pontevedra). Tampoco se presenta el Partido Comunista dos Traballadores da Galiza ni el Partido de los Autónomos y Profesionales y Partido Libertario (que solo se había registrado en A Coruña). Tampoco habrá lista en solitario de Equo, de Converxencia 21 (que solo se había registrado en Lugo), ni de Contigo Somos Democracia.

UNA TREINTENA DE LOS 75 DIPUTADOS, FUERA DE LAS LISTAS

Las candidaturas publicadas en el DOG ratifican también que en torno a una treintena de diputados que cerraron la última legislatura autonómica no volverán a ocupar un escaño en el Pazo do Hórreo cuando se abra el nuevo mandato, toda vez que sus respectivos partidos no los han incluido en sus listas, ni siquiera en puestos que no se consideran de salida, pero que podrían correr en determinadas circunstancias --por ejemplo, ante la conformación de un nuevo Ejecutivo--.

El Bloque es el que acomete una menor renovación global de sus listas y ha integrado a todos sus parlamentarios salientes excepto a Carmen Aira (un total de 18 de 19), si bien Xosé Luis Rivas 'Mini' y Diego Lourenzo no van en puestos de salida, sino que cierran las candidaturas de A Coruña y Ourense.

En el polo opuesto está el PSdeG, en el que solo podrán volver a O Hórreo cuatro de 14 --Paloma Castro, Julio Torrado y Leticia Gallego (los tres por Pontevedra) y Carmen Rodríguez Dacosta, cabeza de cartel por Ourense--.

Mientras, en el caso del PPdeG, quedan fuera de sus candidaturas un total de 18 de los 42 diputados con los que clausuró el actual mandato, incluida la secretaria de la Mesa del Parlamento, Corina Porro, quien se alineó con Javier Guerra en la batalla por el PP local que este perdió contra Marta Fernández-Tapias.

Al igual que ella, no podrán volver a la Cámara en el próximo mandato otros 17 parlamentarios: José Luis Regueiro Fernández, Jesús Miguel Prado Patiño, Elena Pérez Sarmiento, Carlos Gómez Salgado, Ana Belén García Vidal, Moisés Blanco, Belén Cachafeiro, Belén Salido Maroño, Marta Rodríguez-Vispo y Adrián Pardo (ex líder de NN.XX. y nuevo director de gabinete del grupo del PP en el Congreso, de la mano de Miguel Tellado).

Tampoco repiten el lucense Ramón Carballo ni otra de las veteranas en las filas populares, de la misma provincia, Susana López Abella; al igual que se queda fuera de la lista pontevedresa la empresaria pontevedresa Guadalupe Murillo. No repiten tampoco Rosalía López Sánchez, Begoña Freire, Antonio Armada, ni Teresa Egerique.