El PSRM tilda de "ridículos" los presupuestos regionales de López Miras en materia de Cultura, "solo el 1%"

La diputada regional del PSRM, Magdalena Sánchez, ha denunciado públicamente que la Cultura es uno de los sectores más olvidados por el Gobierno de López Miras. "No le preocupa lo más mínimo la Cultura, la menosprecia e ignora y lo demuestra dedicándole un irrisorio 1 por cientio del total de los presupuestos regionales. De hecho, en 2023 se destina a Cultura menos que hace cinco años".

Sánchez Blesa ha señalado que López Miras "no tiene palabra, ya que no cumple las leyes que se aprueban en la Región de Murcia, como la Ley de Mecenazgo, que no se está llevando a cabo, y ni siquiera se ha creado su Consejo Asesor". "El Partido Popular prometió que el PIB regional en Cultura llegaría al 4 por ciento y tampoco lo ha hecho", ha añadido.

En este sentido, también ha recordado que el Grupo Parlamentario Socialista pidió a través de una moción que se desarrollase un plan estratégico de Cultura y Patrimonio regional y el Partido Popular votó en contra. "Esto es lo que le importa al Partido Popular de López Miras la Cultura y el Patrimonio de la Región de Murcia".

"Siempre hacen lo mismo. Cada vez que se acerca la campaña electoral prometen los mismos proyectos y luego no los cumplen. Intentan engañar y manipular a la ciudadanía", ha destacado. Al hilo, ha insistido en que el sector de la cultura está "cansado" de promesas incumplidas y de que el Gobierno de López Miras "le ningunee".

"Es más necesario que nunca que la Región de Murcia tenga un gobierno regional que trabaje y se tome en serio la Cultura y el Patrimonio de la Región de Murcia, que lo demuestre con hechos e inversiones y que trate al sector cultural como se merece. Sin duda, a partir del 28 de mayo, cuando Pepe Vélez sea presidente de la Región, priorizará la Cultura y hará realidad las reivindicaciones y demandas culturales que permitan hacer progresar a nuestra Comunidad Autónoma", ha concluido.