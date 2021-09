El PSRM tacha de "teatros y mentiras" las soluciones del PP con el Mar Menor "que tratan de culpar a otros"

La diputada socialista, Carmina Fernández, ha afirmado que el Mar Menor "no está para aguantar los teatros y mentiras del PP, que no tiene ninguna intención de poner soluciones y solo se dedica a confrontar para tratar de culpar a otros sin aportar ni una solución real".

"Esta semana hemos asistido a la invención de una rotura de la impulsión de la rambla del Albujón, a la publicación de un informe jurídico que sobre competencias que no se atreven a pedir a los propios servicios de la Comunidad Autónoma y a la propuesta de un convenio para retirar lodos y fangos, en una competencia que es propia de la Comunidad y de los ayuntamientos costeros", ha afirmado Fernández.

En este sentido, la diputada socialista ha instado al Gobierno regional a retirar los fangos y lodos de las playas del Mar Menor al no necesitar ningún convenio con el Estado ya que el Ejecutivo de López Miras tiene todas las competencias necesarias para llevar a cabo la labor.

"Si de verdad quieren realizar esos trabajos, como es su competencia, que remitan al Ministerio de inmediato el informe favorable de la Consejería de Medio Ambiente, como es preceptivo, sobre las zonas en las que van a actuar y comiencen de manera inmediata a acometerlos", ha indicado.

Fernández ha explicado que los ayuntamientos afectados por lodos y fangos en las playas de sus municipios tan solo tienen que presentar el proyecto y pedir los permisos oportunos, incluido a los servicios de la consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma, y una vez concedidos, comenzar con la limpieza.

"Es absolutamente inconcebible lo que pasa en la Región de Murcia con la retirada de lodos y fangos. Esta situación no se da en ninguna otra Comunidad Autónoma de España, porque el resto de los 428 ayuntamientos costeros de España y de las 10 Comunidades Autónomas con costa, sí cuidan de sus playas y no tienen este problema. Viene establecido en el artículo 115 de la Ley de Costas, vigente desde 1988 y se asume y cumple en todo nuestro país, excepto en esta Región", ha aseverado.

La diputada socialista ha recordado que los Ayuntamientos de San Pedro, San Javier y Los Alcázares también han venido realizando estas labores de limpieza sin problema desde hace muchos años, tal y como reconocía la propia alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, cuando era consejera. "Es de un cinismo político máximo el cambio de criterio en función del cargo que ocupas o el interés político del momento", apunta.

Asimismo, ha matizado que los lodos y los fangos no son el problema del Mar Menor, sino que es uno de los síntomas de la enfermedad que tiene la laguna salada. "Mientras no se solucione el problema de la generación algas y biomasa por el vertido descontrolado de nutrientes, seguirán apareciendo lodos y fangos. Esas algas luego se pudren y son la causa de la aparición de los lodos. López Miras quiere limpiar la herida porque causa mala imagen, pero no curar las causas que la provocan".

Así, ha resaltado la contradicción que supone que la Dirección General de Medio Natural de la Comunidad Autónoma desaconseje su retirada tal como señaló en 2016 puesto que "puede suponer efectos negativos, razón por la cual se considera incompatible la misma desde el punto de vista medioambiental", postura que ratificó en los informes emitidos en 2019, desaconsejando las labores de extracción o remangado en zonas de lodos.

"El Gobierno regional debe aclarar cómo va a realizar la Comunidad Autónoma unas actuaciones que no están admitidas por la Dirección General de Medio Natural ni por la comunidad científica adscrita a la Dirección General del Mar Menor", ha declarado la diputada socialista.

Fernández ha criticado la escasa credibilidad del PP sobre este asunto, "ya en julio de 2020, en enero de 2021 y en julio de 2021, el Gobierno de López Miras, anunció sucesivamente que realizaría la retirada de fangos y lodos, que asumirían esa tarea y que presentaría un proyecto para ello y ahora se inventan que necesitan un convenio".

"Ya está bien, que se pongan a trabajar de manera inmediata, en vez de dedicarse a confrontar y polemizar. Llevan dos años diciendo que lo van a hacer y les animo a que no esperen más. Que presenten los permisos e informes y que empiecen mañana mismo", ha finalizado.