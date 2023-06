El PSPV promete un traspaso de poderes "modélico" y cumplir "toda" la normativa respecto a los plazos de investidura

"Nosotros lo que sí que sabemos es que vamos a cumplir con el reglamento de Les Corts", asegura el conseller en funciones

El conseller de Hacienda en funciones, diputado del PSPV y miembro de la comisión negociadora de los socialistas tras el 28M, Arcadi España, ha asegurado que la formación tiene la intención de llevar a cabo un traspaso de poderes "modélico" y ha apuntado que respetará "todos" los reglamentos de Les Corts y la normativa respecto a los plazos para celebrar el pleno de investidura, en el que previsiblemente el 'popular' Carlos Mazón será proclamado 'president'.

"Tenemos la intención de que ese traspaso cuide muy bien toda la información que haga falta", ha resaltado España, en declaraciones a los medios tras la sesión constitutiva de Les Corts Valencianes para la XI legislatura, al tiempo que ha destacado que esto es algo "ya se ha visto" en el encuentro entre el 'president' en funciones de la Generalitat, Ximo Puig, y Carlos Mazón mantenido para "salvaguardar las inversiones claves en la Comunitat Valenciana" y lanzar un mensaje de confianza a las empresas en este periodo de transición.

El diputado socialista ha sostenido que mantendrán un "diálogo permanente" y "ejemplar" con los 'populares' de cara a "un traspaso de poderes de un gobierno de izquierda y progresista a un gobierno conservador con la extrema derecha". "Hay que hacerlo siempre sin perder los intereses de las valencianas y valencianos", ha afirmado.

Preguntado por si la sesión de investidura del próximo jefe del Consell podría celebrarse antes de que comience la campaña electoral de las elecciones generales del próximo 23 de julio, España ha reiterado: "Nosotros lo que sí que sabemos es que vamos a cumplir con el reglamento de Les Corts".

"HAN ABIERTO LA PUERTA DE PAR EN PAR A LA ULTRADERECHA"

Arcadi España ha lamentado que la constitución de Les Corts de este lunes ha sido "un plazo más de esa obra de teatro que significaba el PP y Vox". "Cuando dijimos en esta misma tribuna que iban a pactar, que todo era una cortina de humo, era un 'spoiler'", ha remarcado.

En este sentido, ha censurado que "hoy se ha visto claramente cómo el Partido Popular ha abierto la puerta a Vox de una forma obscena y sin complejos". "Han abierto la puerta a un partido que niega la violencia de género y el cambio climático y, es más, le han dado la presidencia de Les Corts a un partido que niega el autogobierno de los valencianos", han denunciado.

España ha insistido que el PP ha abierto "de par en par la puerta a la ultraderecha". "Ya no se sabe quién es ultraderecha de los dos partidos. Son la misma cosa, han pactado todo al 100% y con gran serenidad", ha continuado, y ha añadido que "el único 'no'" del PSPV ha sido un "no rotundo" a "ese negacionismo contra los derechos de las mujeres, el cambio climático y el estado autonómico".