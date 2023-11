El PSPV pide la reprobación de Llanos Massó por participar en una protesta ante la sede de los socialistas en Castelló

El PSPV-PSOE ha pedido la reprobación de Llanos Massó (Vox) como presidenta de Les Corts Valencianes tras participar este viernes en una concentración ante la sede de los socialistas de Castelló de la Plana en la que, según han subrayado, se lanzaron "gritos franquistas y anticonstitucionales".

La síndica del grupo socialista en el parlamento valenciano, Rebeca Torró, ha criticado que la segunda autoridad de la Comunitat Valenciana "participase en el acoso ante la sede de un partido político junto a grupos ultras" y ha considerado que su comportamiento es "impropio e indigno" de un cargo que "sigue ocupando gracias al beneplácito" del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón".

Torró ha afirmado que con esta acción "el discurso del odio y la violencia que se fomenta desde la ultraderecha con la que gobierna Mazón ha traspasado todos los límites". "Llevamos días sufriendo concentraciones violentas en la puerta de nuestras sedes y acoso hacia nuestros cargos públicos y militantes", ha lamentado.

La diputada socialista ha considerado "intolerable" que la presidenta de la cámara autonómica "se haya plantado ante la sede de un partido político junto a grupos ultras muy peligrosos" en una concentración "en la que se lanzaron gritos franquistas y anticonstitucionales".

Por ello, ha avanzado que los socialistas pedirán la reprobación de Massó como presidenta de Les Corts, "el parlamento que representa al pueblo valenciano a través de los diputados y diputadas de diferentes signos políticos".

"Su comportamiento es impropio e indigno del cargo que ocupa, no olvidemos, gracias a Carlos Mazón. Porque estos son los socios del Partido Popular, los violentos, los que no creen en la democracia, los que quieren ganar por la fuerza lo que no han ganado", ha remarcado Torró.