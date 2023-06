PSPV lamenta que el "pacto de la vergüenza" de PP y Vox ha devuelto el "descrédito" a la Comunitat "en apenas dos horas"

El PSPV ha lamentado que el "pacto de la vergüenza" entre PP y Vox para gobernar en coalición ha devuelto el "descrédito" a la Comunitat Valenciana "en apenas dos horas". "Hemos pasado de la prensa hablando de la Comunitat Valenciana y toda España mirándonos por buenas noticias como Volkswagen a volver a estar en el debate de la crispación".

Así lo ha indicado el hasta ahora conseller de Hacienda, Arcadi España, que ha aseverado que "el telón ha caído" y "ha pasado lo que ya sabía todo el mundo". "Las líneas rojas eran líneas invisibles y han sido traspasadas, y han fusionado al PP y Vox", ha subrayado.

Igualmente, ha criticado la "falta de respeto que tienen a las instituciones, proponiendo a un partido que no cree en el autogobierno para que presida una de sus máximas instituciones como son Les Corts". "En menos de una hoja, en dos horas, presentan un programa de gobierno que no es un programa de gobierno porque no hay nada después", ha subrayado.

En este sentido, ha lamentado que el PP y Vox "son la misma cosa" y que "todo lo que pase ahora mismo es responsabilidad del PP", a quien ha criticado: "A diferencia de lo que han hecho otras derechas como la alemana, que ha dicho claramente que no pactaría en ningún caso con la extrema derecha". "Nos han devuelto al pasado, a un pasado que no queríamos", ha manifestado.

Igualmente, ha criticado "la foto de todo hombres para pactar en una hoja el futuro de la Comunitat Valenciana los próximos cuatro años". También ha lamentado que la valenciana es "una derecha más dopada de extremismo que en otros lugares de España"

De hecho, ha lamentado que el valenciano sea el primer pacto firmado en toda España y ha lamentado que lo han hecho "incluso sin dar un vistazo a las directrices que establecía el propio PP". "Nos habría gustado tener una derecha como la alemana. Y en cambio hemos tenido una derecha como la de siempre", ha reprochado.