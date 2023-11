PSPV impulsa un decálogo contra la violencia de género: "Alzaremos la voz en todos los espacios ante quienes la niegan"

Puig se muestra dispuesto a "dar la batalla" por un mundo sin machismo frente a la "guerra cultural" que plantea la extrema derecha

El PSPV-PSOE impulsará la firma de un decálogo contra la violencia machista que promoverá en todos los municipios de la Comunitat Valenciana con el propósito de "seguir luchando" contra la "gran causa de la humanidad y la igualdad" que es "la erradicación" de esta lacra. "Alzaremos la voz ante quienes, desde cualquier espacio, niegan la violencia machista y echan gasolina al fuego que nosotros queremos apagar", han prometido los socialistas valencianos.

De esta manera, los alcaldes, concejales y dirigentes del PSPV asumen una decena de compromisos que se recogen en este decálogo, entre ellos, "ratificar que la violencia machista es una realidad innegable" o "no caer en las provocaciones de los partidos negacionistas" ni en "políticas de medias tintas" en esta materia "tan grave".

Los socialistas valencianos han celebrado este viernes el acto 'Principis que resisteixen, valors que guien' en València, que ha servido para suscribir este documento desde el "espíritu municipalista" del partido. En el mismo han participado el secretario general del PSPV, Ximo Puig; la vicesecretaria de Igualdad, Rosa Peris; el secretario general de la provincia de Valencia, Carlos Fernández Bielsa, y la vicesecretaria de Igualdad de la provincia de Valencia, Eva Sanz.

En el citado decálogo, los socialistas se comprometen a "evidenciar y denunciar cada recorte y retroceso" en la protección y atención a las víctimas de violencia de género realizados por la derecha y la extrema derecha, a exigir la aprobación del II Plan valenciano contra la violencia de género y a aumentar las partidas presupuestarias y los equipos técnicos en esta materia.

El PSPV también apuesta por establecer protocolos de actuación para posibles casos "tanto dentro de la propia organización como externos", así como fomentar la colaboración con las entidades especializadas en prevención y atención de la violencia de género e incrementar las actuaciones dirigidas a sensibilizar y capacitar al personal municipal.

Finalmente, garantizan "no ser tolerantes" con las conductas de acoso por razón de género ni ante presuntos delitos en los ayuntamientos, así como a proceder "con diligencia" en la apertura de expedientes disciplinarios y la toma de medidas de protección de la posible víctima, contar con comisiones antiacoso, además de manifestarse "públicamente con claridad y toda contundencia" ante las agresiones machistas, y garantizar la perspectiva de género "de una manera transversal" en las políticas y actuaciones, "visibilizando a las mujeres y con el uso de un lenguaje inclusivo".

"NO ES UNA CUESTIÓN PARTIDISTA"

El secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha defendido que la lucha contra la violencia de género "no es una cuestión partidista", sino "de toda la sociedad", y ha apostado por llegar "a la causa del problema", porque ha argumentado que no se producen asesinatos "porque hay violencia", sino "porque hay una ideología hegemónica machista". Por ello, ha reflexionado que no se acabará con la violencia machista "si no se acaba con la ideología machista".

En este punto, sobre aquellos sectores "de la derecha" desde los que se acusa de emplear "la ideología de género", Puig ha recalcado que "efectivamente" hay un "problema ideológico" detrás de la violencia machista. "Esa es la cuestión", ha subrayado, por lo que ha apostado por "no dejar pasar los pequeños micromachismos y situaciones que pueden parecer no tan importantes" para atajar estos hechos.

Por ello, Ximo Puig se ha mostrado dispuesto a "dar la cara y la batalla por la dignidad y decencia" ante "lo que la extrema derecha plantea como una guerra cultural", ha incidido en "la defensa de una democracia justa" y ha recalcado que "no hay democracia sin feminismo". "Se trata de defender cuestiones básicas en las que no podemos dar un paso atrás", ha afirmado.

En esta línea, ha insistido en advertir al Gobierno valenciano, particularmente al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, aunque sin mencionarlo directamente: "No se puede decir que se puede acordar con demócratas y, por otro lado, acordar con quienes no lo son. No se puede acordar con los que son negacionistas de la violencia de género. Esa es la disyuntiva en la que está el PP". Por ello, ha emplazado a los 'populares' a que "opten por una vía o por la otra".

Así, Puig ha insistido en la necesidad de nombrar explícitamente el término de violencia machista, puesto que ha defendido que los conceptos son "fundamentales". "Es una cuestión que no se puede resolver en poco tiempo, pero hemos de hacer todo lo posible", ha manifestado, al tiempo que ha garantizado que los socialistas "estaremos ahí --en la lucha contra la violencia de género-- siempre por encima de cualquier frontera".

"NOS TOCA ESTAR"

Por su parte, el secretario general del PSPV de la provincia de Valencia, Carlos Fernández Bielsa, que durante su intervención ha apelado en varias ocasiones al secretario general y 'expresident' de la Generalitat, Ximo Puig, ha remarcado la importancia de que los socialistas estén "unidos" en este acto para reivindicar "valores como la igualdad" que "nos identifican". "Cada uno desde su ámbito, nos toca estar", ha subrayado.

Además, ha admitido que la defensa de esta cuestión "nunca ha sido un camino fácil", puesto que ha tenido "muchos impedimentos en el camino", y ha advertido de que uno de ellos "ahora mismo está en las instituciones valencianas", entre ellas, ha mencionado, la Diputación de Valencia, una corporación que ha prometido que los socialistas "más pronto que tarde recuperarán".

"Estos impedimentos los encontramos en las instituciones por quienes niegan la violencia estructural contra la mujeres y no reconocen el maltrato asociado al machismo", ha continuado, y ha denunciado que estas situaciones "ocurren en la Generalitat, la Diputación y muchos ayuntamientos donde observamos una deriva clara de la ultraderecha que marca el camino".

De hecho, ha denunciado que en la propia Diputación, donde él mismo es el portavoz socialista, el equipo de gobierno --integrado por el PP y Ens Uneix-- "no utiliza el término violencia machista por no molestar a Vox" y "se niega a poner pancartas". "Esa deriva radical supone un retroceso evidente en la sociedad que aleja las instituciones del verdadero objetivo de política por la igualdad o en favor de las mujeres", ha lamentado, tras admitir que tampoco "podían esperar otra cosa de los negacionistas".

"Hoy vemos con estupor cómo consensos básico como llamar por su nombre a la violencia machista se ha roto, porque el PP ha sucumbido a la presión de la ultraderecha y busca subterfugios para poner nombres y apellidos a este tipo de violencia", ha argumentado. Por todo ello, el también alcalde de Mislata ha animado a "salir a las calles" con "más fuerza que nunca" en las manifestaciones del 25N para "no dar ni un paso atrás y no conceder ni un palmo de terreno a los reaccionarios".

Finalmente, Bielsa, en esta "jornada de agradecimientos", como ha calificado, ha transmitido su agradecimiento a Ximo Puig, "en el primer 25N en el que no estamos en el gobierno", por "todo el trabajo que ha hecho el Consell a lo largo de estos años en la defensa de la igualdad y para alcanzar una sociedad más justa e igualitaria".

Por su lado, la vicesecretaria de Igualdad del PSPV, Rosa Peris, y su homóloga en la provincia, Eva Sanz, han llamado a "alzar la voz" y construir "un frente común" ante "la barbarie de quienes se enfrentan las mujeres" en este tiempo "tan convulso". "Tenemos una oportunidad de enviar un mensaje inequívoco hacia los maltratadores: es el momento de alzar la voz desde todos los espacios ante quienes niegan la violencia y tiran gasolina al fuego que nosotros queremos apagar", han proclamado.