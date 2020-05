El PSPV dice que Montero no ha negado "ni hoy ni nunca la infrafinanciación" y que se refería al fondo Covid

El vicesecretario general del PSPV, Manolo Mata, ha afirmado este miércoles que la ministra y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, no ha negado "ni hoy ni nunca la infrafinanciación" de la Comunidad Valenciana y que en su respuesta al diputado de Compromís en el Congreso hablaba del fondo de gasto sanitario no reembolsable por la Covid-19.

Así se ha expresado en su cuenta de Twitter en relación a las palabras que ha dirigido Montero en la Cámara baja al diputado de Compromís, Joan Baldoví, defendiendo que los 16.000 millones del fondo se repartirán según el gasto sanitario registrado en cada caso, con criterios técnicos, objetivos y no políticos, reclamando a los partidos "no enredar" ni "inventar problemas que no existen".

El diputado había reclamado que la Comunidad Valenciana reciba unos 1.132 millones de euros de ese fondo y que se tenga en cuenta la población de derecho que tiene, además de pedir también un fondo para las comunidades financiadas por debajo de la media a modo de "nivelación" mientras no se cambie el sistema.

Ante las críticas de la coalición a la respuesta de la ministra, Mata ha subrayado en diversos 'tuits' que Montero no se refería a la financiación, sino al fondo de gasto sanitario en concreto. Ante las alusiones de los usuarios a que la ministra se ha "reído en la cara" de los valencianos, Mata ha negado la mayor: "No se ha reído en la cara, ni mucho menos, se hablaba del fondo de gasto sanitario".

Respecto al reparto del fondo, ha recordado que se recibe por tres conceptos: enfermos Covid, pérdida de ingresos por impuestos propios y gasto social. "El social es estricta población, el económico no está evaluado porque tiene que ver por la pérdida de ingresos propios y el sanitario (10.000) tiene que ver con gasto sanitario Covid", ha indicado.

Asimismo, ha incidido en que la Comunidad Valenciana no estará infrafinanciada en esos fondos y cobrará todo lo gastado en materia sanitaria.

Ante los internautas que ponen en entredicho las formas de la ministra, Mata ha replicado que "las maneras son muy importantes, pero en el fondo ha puesto de manifiesto lo importante que es ese fondo no reembolsable, sobre todo para afrontar gasto sanitario extraordinario por Covid".

El también portavoz socialista en Les Corts ha retuiteado al exdiputado nacional de Compromís Ignasi Candela, quien ha afirmado que "los criterios de reparto del fondo del Covid son en líneas generales justos" y "se pueden discutir algunos aspectos que no tienen gran impacto en el resultado final" y ha añadido que "otro tema es la infrafinanciación, que también debería ser abordado". "Opinión de mucho sentido común de un miembro de Compromís", ha considerado Mata.

Además de este, también el secretario de Organización del PSPV y diputado en Corts José Muñoz ha entrado en este tema colgando el vídeo de la intervención completa de la ministra: "Como se aprecia, ni niega la infrafinanciación valenciana, ni mucho menos nos falta al respeto. Se circunscribe a explicar técnicamente el reparto de 16.000 millones a las comunidades para luchar contra la Covid-19".

"Este fondo no anticipa futuros criterios de reparto de la financiación autonómica, sino que responde a la excepcionalidad de esta crisis y se basa en criterios técnicos para combatirla", ha hecho hincapié.