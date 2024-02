PSPV denuncia que el concejal de Movilidad de Castelló acumula 85 multas desde su toma de posesión como edil

El PSPV ha denunciado que el concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Castelló, Cristian Ramírez, ha acumulado presuntamente un total de 85 multas por aparcar mal en la zona azul de Castelló desde su toma de posesión como edil del Partido Popular, "lo que refleja que más de la mitad de las sanciones que habría recibido de enero de 2023 a enero de 2024, denunciadas públicamente por el PSPV, serían ya como cargo público de este consistorio".

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Castelló, Patricia Puerta, ha señalado que estos datos "dejan en evidencia a la alcaldesa, Begoña Carrasco, quien ha tenido la desfachatez de decir que esas multas se circunscriben únicamente al ámbito privado de Ramírez".

Ha indicado que los datos recabados por el PSPV "son contundentes", porque del total de 167 sanciones presuntamente acumuladas por el concejal de enero de 2023 a enero de 2024, efectivamente se podría decir que "algunas de ellas son de antes de ser concejal, pero nada menos que 85 son ya como responsable político y, encima, del área de la que es presuntamente infractor".

Para Patricia Puerta, "si ya las 29 multas que, hasta la fecha, ha reconocido Cristian Ramírez son motivo más que suficiente para que se vaya a su casa, es realmente inaceptable que este edil siga en su cargo con esas 85 sanciones y, por supuesto, es vergonzoso que Begoña Carrasco siga sin cesarle y se convierta así en cómplice absoluta de esta inmoralidad".

De cara al pleno extraordinario que se celebrará este viernes, sesión en la que comparecerá Cristian Ramírez, "tras 9 días desaparecido", Puerta ha insistido en que "lo primero que tendría que hacer es anunciar su dimisión y, lo segundo, explicar públicamente el recorrido de las 134 multas que, presuntamente, no ha abonado por aparcar de forma irregular en la zona azul de la ciudad desde febrero de 2023 a enero de 2024".

La portavoz del PSPV ha afirmado que "cualquier ciudadano y ciudadana sabe que si le notifican una multa y no la paga, más pronto que tarde le embargan la cuenta, y aquí parece que el señor Ramírez tenga un trato presuntamente especial".

"Lo que no entienden los vecinos y vecinas es cómo es posible que estas 29 multas reconocidas hasta la fecha por Cristian Ramírez, de 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, eran desconocidas por el señor concejal hasta que denunciamos nosotros los hechos en el pleno del 31 de enero", ha dicho Puerta. Según la portavoz socialista, esto no tiene "ningún sentido" porque se trata de multas de hace incluso casi 5 años y "es insólito que no estuviesen notificadas y no tuviese embargada la cuenta".

Begoña Carrasco, tal y como ha apuntado la concejala socialista, "no puede definir como un error lo que es un modus operandi inaceptable de su concejal y no puede decir que esto ya se ha solucionado porque Ramírez ya ha pagado, cuando aún tenemos que saber qué ha pasado con las 134 sanciones que, presuntamente, no ha abonado".