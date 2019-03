PSPV y Compromís intentan que la brecha por el 28A no afecte a pactos futuros

El PSPV-PSOE y Compromís han intentado este martes que el desacuerdo entre ambos socios de gobierno en la Generalitat Valenciana por el adelanto de las elecciones autonómicas al 28 de abril no afecte a la gestión que aún le queda al Consell ni a futuras reediciones de un acuerdo que permitió desalojar al PP.

Así se desprende de las manifestaciones de dirigentes de ambas formaciones tras la última Junta de portavoces parlamentarios de la legislatura, que se ha reunido tras publicarse en el Diari Oficial de la Generalitat el decreto del president, el socialista Ximo Puig, por el que disuelve anticipadamente Les Corts y convoca elecciones.

Aunque tanto el PSPV como Compromís han reconocido que el lunes se escenificó la discrepancia en un adelanto electoral que el partido de la vicepresidenta, Mónica Oltra, no comparte, ambos han insistido en que esta legislatura han consensuado 5.746 decisiones del Consell y solo han discrepado en esta, y han afirmado que ese disenso "forma ya parte del pasado".

"Ha pasado más rápido de lo que pensaba", ha afirmado el vicesecretario general del PSPV-PSOE, Manuel Mata, quien ha considerado que Compromís ha demostrado esta legislatura que se pueden orillar las discrepancias para buscar grandes acuerdos y ha explicado que Puig habló con mucha gente antes de decidir el adelanto.

Ha desvelado que esa decisión "jamás se hubiera tomado con la hostilidad" de Podem (socio parlamentario del Consell) ni de Esquerra Unida, pero estos mostraron "cierta tibieza propositiva", y ha indicado que ahora hay que seguir gestionando el presupuesto del Consell junto a Compromís, como "competidores leales" que son.

El portavoz de Compromís en Les Corts, Fran Ferri, ha destacado que aunque Puig haya decidido "unilateralmente" adelantar las elecciones eso no supone que no pueda reeditarse el pacto del Botànic, que está "tan vigente como siempre", ni que "la izquierda esté rota" y no pueda llegarse a un pacto similar tras los comicios.

"¡Larga vida al Botànic!", ha aseverado Ferri, quien preguntado sobre si Puig ha sido leal con Compromís al adelantar las elecciones ha dicho que no, pero ha destacado la "lealtad" que ha existido en el trabajo conjunto del Consell, donde se ha puesto la vida de los valencianos por delante del partidismo.

El secretario general de Podem, Antonio Estañ, ha pedido una reunión al Consell para estudiar los asuntos que han quedado pendientes y ver si se pueden aprobar algunos en la diputación permanente de Les Corts, porque la legislatura "no puede cerrarse por cuestiones tacticistas ni con división".

Para Estañ, "es complicado de justificar políticamente" el adelanto electoral, y aunque tampoco le gustó cómo se escenificó el anuncio, opina que ahora hay que trabajar para que en la próxima legislatura haya "un segundo Botànic", pero sin las "limitaciones" del actual.

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha indicado que el adelanto es "el anuncio del gran fracaso del Botànic", que "ha acabado en una agonía en directo", y ha acusado a Puig de ligar su futuro al de Pedro Sánchez por una cuestión partidista" y sin importarle "los intereses de la Comunitat".

Ciudadanos ha agradecido la "valentía" de Puig de adelantar las elecciones autonómicas, pues la legislatura y el pacto del Botànic ya estaban finalizados y así los valencianos podrán votar y pedir "cambio".

Por su parte, Ximo Puig ha insistido en que las elecciones autonómicas anticipadas "dan visibilidad" a la Comunitat ante el resto de España y permiten decir: "No somos el Levante feliz", y ha recalcado que el pacto de gobierno ha sido "un éxito", por lo que ha expresado la voluntad de reeditarlo.

Y Mónica Oltra ha afirmado, al ser preguntada sobre si el pacto del Botànic sigue a "prueba de bombas", como siempre ha defendido, o "explotó" el lunes con el anuncio del adelanto electoral, que "es obvio que no" (ha explotado), porque a día de hoy el Gobierno valenciano sigue trabajando.