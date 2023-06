PSPV no cede un puesto en la Mesa de Les Corts a Compromís y dice que la investidura no puede ser antes del 17 de julio

El PSPV no facilitará que Compromís tenga un puesto en la Mesa de Les Corts, y ostentará una vicepresidencia y una secretaría porque considera que, según los resultados electorales al PP le correspondían tres puestos y a ellos dos, y que los 'populares' han cedido un puesto a Vox en función de su acuerdo. Además, han señalado que, de acuerdo con el reglamento de Les Corts, la investidura se debería celebrar no antes del 17 de julio.

Así lo ha explicado la hasta ahora vicepresidenta primera de Les Corts, María José Salvador, tras reunirse con los dos miebros de la comisión negociadora, Arcadi España y Rebeca Torró. Salvador ha considerado que no van a "blanquear" el pacto entre el PP y Vox y ha añadido que van a cumplir "con lo que marca el reglamento".

El reglamento marca que las votaciones para los cinco miembros de la Mesa --el organismo que rige el parlamento-- serán elegidos por votación: el presidente primero saldrá por mayoría absoluta en primera votación y simple en segunda, y el resto de miembros de la Mesa serán los dos más votados en las votaciones. Por tanto, si ningún partido vota a otro candidato, deberían ser elegidos dos representantes del PP y otros dos del PSPV, los dos partidos con más diputados.

Salvador ha reprochado al PP que en la pasada legislatura Vox no formó parte de la Mesa y que en este caso, le ha cedido el puesto "importantísimo" --la Presidencia--. "Nosotros no vamos a querer entrar en ese marco del PP de que estén todos, eso no es lo que dice el reglamento", ha señalado.

Preguntada por si apurarán los plazos, Salvador ha señalado que el reglamento "marca escrupulosamente los términos y los procesos de investidura" y ha señalado que hasta el 12 de julio hay plazo para presentar candidatos, por lo que la investidura no puede ser antes del 17 de julio. "Es lo que dice el reglamento y nosotros vamos a cumplir el reglamento", ha zanjado.