El PSPV en el Ayuntamiento lleva a los juzgados los supuestos contratos a dedo adjudicados por Jiménez

El PSPV en el Ayuntamiento de Alicante ha presentado una denuncia en los juzgados por los supuestos contratos a dedo adjudicados por el que hasta este jueves era el concejal de Fiestas y Partidas Rurales, Manuel Jiménez.

Así lo ha anunciado este viernes en declaraciones a los medios la concejala socialista Trini Amorós, acompañada por el portavoz del grupo, Miguel Millana. La decisión de denunciar la han adoptado después de que las explicaciones de Jiménez en su comparecencia a petición propia este pasado jueves en el pleno del Ayuntamiento les parezcan "insuficientes".

La concejala socialista ha lamentado que Jiménez "no entró en las cuestiones que, de verdad, generan dudas". En este sentido, ha detallado que presentan la denuncia porque entienden que "se ha podido producir un delito de prevaricación por presunto fraccionamiento de contratos".

"Todo apunta a que el objetivo ha sido poder adjudicar diversos contratos sin necesidad de cumplir con las obligaciones de licitación, quizá llevados por las prisas, así fue como lo explicó Jiménez. Había prisa y había que acabarlo. Podemos entender que, con esas prisas, quizá no se haya cumplido todo el proceso que conlleva la licitación o adjudicación de dichas obras", ha afirmado.

En este contexto, ha señalado que, entre 2022 y principios de 2023, se han realizado cuatro actuaciones en la plaza de La Alcoraya, dos relativas a la rehabilitación de la pérgola, que entre la redacción del proyecto y la obra rondaron los 50.000 euros; las mejoras en el escenario por 27.700 euros y un circuito biosaludable adjudicado por 56.000 euros.

"Hay cuatro actuaciones cuando debería haber sido una, porque cuando acometes una obra es una rehabilitación integral, no por partes y en fechas muy a la carrera. De eso no se ha dado una explicación", ha insistido Amorós. Al mismo tiempo, ha señalado que han dado la "oportunidad" a Jiménez para explicarse. "Si hubiera solventado las dudas que teníamos, no estaríamos aquí, pero eso no ocurrió. Por eso nos vemos aquí, para que sean los tribunales quienes disipen nuestras dudas y las de los ciudadanos de Alicante", ha enfatizado.

Además, ha precisado que la denuncia se dirige únicamente a Jiménez y no incluye al edil de Infraestructuras, José Ramón González, ya que entienden que en esta área "se ha hecho una licitación con normalidad". "La que entra con prisas es la de la pérgola", ha añadido.

Amorós ha acusado al alcalde de Alicante, Luis Barcala, de estar "ausente" en este asunto. "En lo único en lo que ha intervenido ha sido para defender personalmente al concejal y no las actuaciones que se derivan de su gestión", ha aseverado.

Asimismo, ha censurado que se critique la labor de oposición del PSPV "en lugar de dar las explicaciones pertinentes". "Lo que hace el PSOE es su labor de oposición, su labor de fiscalización para la que nos pusieron los ciudadanos en las últimas elecciones. En ese sentido estamos actuando", ha sostenido.

En la misma línea, Millana ha considerado que "las dudas son grandes" y por ello el grupo municipal socialista ha decidido presentar esta denuncia para "disiparlas" en los juzgados.