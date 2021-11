PSOE vuelve a tender mano a PP en Diputación para que "gobierno provincial no esté preso de la incertidumbre"

El portavoz del PSOE en la Diputación de Málaga, José Bernal, ha vuelto a tender la mano al PP en la institución provincial "para que el gobierno no esté preso de la incertidumbre y el mercadeo político".

Bernal va a ofrecer en el pleno de presupuestos que se celebra en la tarde de este viernes al presidente de la Diputación, Francisco Salado, "aprobar las cuentas provinciales con la abstención del PSOE en lugar de con el voto favorable de dos diputados no adscritos".

En este sentido, han recordado desde el PSOE en un comunicado que el portavoz socialista ya ofreció el martes la colaboración de su grupo "para sacar adelante los presupuestos, siempre que estos reflejaran las necesidades y reclamaciones de los municipios".

Bernal ha lamentado que "no haya habido ninguna disposición a hablar ni a negociar los presupuestos por parte del equipo de gobierno. Han dudado de nuestro compromiso", ha asegurado.

Por ello, en el pleno el portavoz socialista va a volver a reclamar a Salado "que apueste por la estabilidad y no por la incertidumbre". "La Diputación merece estabilidad y no la debilidad del gobierno actual. Como partido útil, el PSOE la puede proporcionar. Nuestra provincia no merece que el gobierno provincial dependa de viajes a Madrid o a Sevilla", ha concluido.