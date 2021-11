PSOE votará contra "presupuesto de la inoperancia y del estancamiento" con el que "De la Torre condena a Málaga"

El portavoz municipal socialista, Daniel Pérez, ha explicado las razones del PSOE para "votar en contra del presupuesto de la inoperancia del PP en el Ayuntamiento de Málaga, el presupuesto del estancamiento con el que el alcalde, Francisco de la Torre, castiga a los malagueños".

Pérez, acompañado de la mayoría de los concejales del grupo municipal socialista, ha criticado las cuentas propuestas por el PP para 2022 "porque son irreales, repiten partidas que no se ejecutan desde el inicio del mandato, no da soluciones a los 21.000 demandantes de VPO en la ciudad y se da la patada a la lata porque se destina el mismo dinero a proyectos y entes que no han agotado el presupuesto anterior", caso de la Gerencia Municipal de Urbanismo, el organismo más importante de la ciudad y "que es un caos, no ha ejecutado ni el 12% de su asignación de 2021".

El portavoz municipal del PSOE ha desgranado datos "en importantes áreas para rebatir el presupuesto del que sacaron pecho el alcalde y el concejal de Hacienda", pero que "denota claramente el agotamiento de De la Torre y la incapacidad de su equipo para elaborar las cuentas de la recuperación económica y social que Málaga necesita en estos momentos", pese a que las aportaciones del Gobierno central tanto al Ayuntamiento de Málaga como a la Junta "han aumentado considerablemente".

Ha dicho, en primer lugar, "porque la ciudad ha recibido del Gobierno de Pedro Sánchez a través de la Participación de los Ingresos del Estado 20 millones de euros más que en el ejercicio anterior, un 8% más tras pasar de 241 a 261 millones de euros". Además, el Ejecutivo central "ha eliminado la regla de gasto impuesta por el gobierno de Mariano Rajoy, de su ministro Montoro, permitiendo a los ayuntamientos capacidad para endeudarse".

En este punto, ha admitido que tras la sentencia del Tribunal Constitucional se prevé ingresar seis millones de euros menos, pero "De la Torre no habla de los ingresos que recibe del Gobierno central y de los que no recibe por parte de la Junta de Andalucía".

"El Gobierno de Sánchez ha destinado al Gobierno regional en 2021 más de 2.350 millones de euros por fondos COVID, para luchar contra la pandemia, pero no hemos visto todavía ni un euro de la Junta y la Patrica apenas ha subido un 0,7%, de 22,70 millones de euros a 22,86, algo ridículo".

En este punto, el líder socialista ha lamentado que "la falta de autoridad del alcalde y su excesiva docilidad hacia Moreno la pagan los malagueños, porque no se atreve a demandar lo que es nuestro, que lleguen a Málaga el dinero que el Gobierno central ha transferido a la Junta para que lleguen a la ciudad".

"DE LA TORRE SÓLO CREA EMPLEO PARA SUS CARGOS DE CONFIANZA"

Por todo ello, Pérez ha criticado las cuentas presentadas por De la Torre porque "no dan soluciones a las familias en un momento en que hay que ayudar a la ciudadanía a recuperarse económicamente".

"Las ayudas del alquiler no ayudan. De los 4,2 millones de euros destinados en 2021 a ellas sólo se han ejecutado 1,2 millones de euros. Se vende a bombo y platillo que hay un presupuesto, pero nunca se ejecuta", ha añadido, lamentando que "en las cuentas del PP no hay dinero para el plan de empleo que les pedimos los socialistas y tampoco nada del compromiso de los 8 millones de un plan de empleo de los cuales 3,5 millones los pondría el Ayuntamiento y 4,5 la Junta".

Pérez ha recordado que "esto fue un compromiso de De la Torre. Como siempre falta a su palabra con las familias, pero sí que no le ha temblado el pulso para aumentar la partida de sus cargos de confianza, de 64 a los actuales 90, creando una administración paralela en el Ayuntamiento de Málaga. ¿Para quién trabaja el señor De la Torre?", se ha preguntado el socialista, que ve también "una auténtica falta de compromiso con otros asuntos cruciales como el sablazo del SARE en los barrios, el escaso calado de la bonificación del IBI a las familias"

PROPUESTAS DEL PSOE EN NEGOCIACIONES

Por otro lado, el portavoz municipal socialista ha recordado que durante las negociaciones del equipo económico del PSOE, liderado por la concejala Alicia Murillo, con el edil de Hacienda, Carlos Conde, "presentamos 178 propuestas valoradas en 145 millones de euros".

"Nuestras prioridades en esas propuestas fueron 4 millones de euros para compensar el abandono progresivo en el cobro de la plusvalía por herencia mortis causa, la que el alcalde obliga a pagar a los hijos para no perder la casa de sus padres. El alcalde también ha pasado por alto el segundo plan de ayudas para los autónomos por valor de 5 millones de euros. Tampoco ha tenido en cuenta la propuesta para destinar 8 millones de euros en carriles bici".

Además, según el líder socialista, "el equipo de gobierno ha mentido cuando afirmó que este presupuesto da respuesta al 65% de nuestras propuestas. Nuestra valoración está por debajo del 32%".

En último lugar, Pérez ha explicado que "De la Torre lo hace mal al aumentar el endeudamiento municipal de los 57 a los 93 millones de euros para hace frente a gasto corriente".

Para explicarlo, el portavoz socialista ha puesto un ejemplo: "imagínense que una familia pide un crédito para pagar la cuota del gimnasio o el recibo de la comunidad. Eso es impensable. Una familia se endeuda pensando en un proyecto de vida, como el pago de la hipoteca de una casa o la letra de un coche, pero no para gasto corriente. Eso es, precisamente, lo que ha hecho el Ayuntamiento de Málaga", ha concluido el socialista.