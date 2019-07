El PSOE votará contra Maroto como senador y pasa a Cs la decisión final

El grupo socialista va a votar en contra de la designación del popular Javier Maroto como senador autonómico por Castilla y León, por lo que ahora el nombramiento dependerá del sentido del voto de Ciudadanos, aunque fuentes del PP han dado por hecho que la propuesta saldrá adelante esta tarde.

Fuentes socialistas han confirmado a Efe que, pese a que el voto en contra significaría, en caso de que Cs no vote a favor, que también los dos socialistas propuestos -Teresa López y Fran Díaz- quedarían relegados hasta una nueva votación, el grupo socialista votará en contra por "coherencia" con sus críticas a Maroto de los últimos días.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos en las Cortes, Carlota Amigo, ha declarado a Efe que no quieren "bloquear" la designación de senadores que no son de su partido, aunque ha añadido que "no está decidido" aún el sentido de su voto.

Amigo, que reunirá a su grupo parlamentario a mediodía, se ha sorprendido tanto por el voto contrario del PSOE a una candidatura conjunta en la que van sus propuestos, como por el hecho de que el PP dé por hecho que la designación va a salir adelante.

Desde que el pasado jueves el PP anunció que Maroto era su propuesta para ocupar el escaño de senador autonómico por Castilla y León el PSOE ha criticado su designación por carecer de vinculación con esta Comunidad y tenerse que empadronar expresamente en un pueblo de Segovia para cumplir con el requisito de vecindad administrativa.

Además, los socialistas han considerado que Maroto ha defendido posiciones contrarias a los intereses de Castilla y León en temas como la vinculación del Condado de Treviño con el País Vasco y el cupo vasco.

Con este panorama, la votación de esta tarde depende del sentido del voto de Ciudadanos porque, con el voto contrario del PSOE la propuesta está avocada a una segunda vuelta, en la que necesitaría más votos favorables que negativos.

Actualmente el PSOE tiene 35 procuradores, frente a 29 del PP, con 12 para Ciudadanos y 5 del grupo mixto, por lo que todas las miradas estarán puestas en el partido naranja.