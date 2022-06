El PSOE vota por error la enmienda colada por Podemos que borra el máximo de cotización a la Seguridad Social

El grupo parlamentario Unidas Podemos ha logrado incorporar cinco enmiendas al proyecto de ley de planes de pensiones de empleo, entre ellas, la que elimina el límite máximo en las bases de cotización a la Seguridad Social. La norma ha salvado el trámite en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con 19 votos a favor (PSOE, Podemos, PNV y Grupo Mixto), 12 en contra (PP, Ciudadanos, Grupo Plural y ERC) y 6 abstenciones (VOX y Bildu), e incorporando una cuarentena de enmiendas, de forma que pasará a ser debatida en el pleno de la semana que viene.



La Comisión debatía este jueves el dictamen de la ponencia y las enmiendas al proyecto de ley de planes de pensiones con dificultades ya que muchas de esas incorporaciones llegaban vivas y se estuvieron negociando hasta el mismo momento de la votación.



Fuentes parlamentarias han explicado que el grupo socialista habría votado a favor, por error, estas enmiendas de Unidas Podemos, algo que la portavoz socialista Mercè Perea ha tratado de solventar y, ante la negativa del letrado, ha asegurado que emitirá un voto particular en el pleno que verá esta norma la semana que viene.



No obstante, algunos grupos se han visto agraviados por la incorporación inesperada de estas enmiendas de Podemos y han votado en contra del proyecto de ley, como es el caso de Ciudadanos, que todo apuntaba que iba a respaldar la norma.



El artículo 118, punto 3, del reglamento del Congreso de los Diputados establece que durante el debate en el pleno se podrán admitir enmiendas que tengan por finalidad subsanar errores o incorrecciones técnicas, terminológicas o gramaticales.



Sólo podrán admitirse a trámite enmiendas de transacción entre las ya presentadas y el texto del dictamen "cuando ningún grupo parlamentario se oponga a su admisión y ésta comporte la retirada de las enmiendas respecto de las que se transige", advierte el texto.



Asimismo, en el artículo 117, dice que los grupos tienen 48 horas para dirigir un escrito al presidente de la Cámara comunicando los votos particulares y enmiendas que, habiendo sido defendidos y votados en Comisión y no incorporados al dictamen, pretendan defender en el pleno.



Entre las cinco enmiendas de Podemos figuran también la moderación de las bases imponibles para deducciones fiscales a la mitad y la reducción de las deducciones en el IRPF por aportaciones en este tipo de planes, hasta dejarlas cerca de los 4.250 euros.