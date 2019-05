El PSOE 'veta' a Vox de la ronda de contactos con Sánchez: "No es una fuerza para iniciar conversaciones"

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha dicho este miércoles que se ha excluido a Vox de las reuniones que Pedro Sánchez mantendrá la próxima semana con los distintos partidos políticos porque no es "una fuerza para iniciar conversaciones para entendimiento institucional".

Ábalos ha hecho estas declaraciones antes de participar en la manifestación del 1 de Mayo en Madrid, después de que fuentes de Moncloa confirmaran que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se reunirá con los líderes de los principales partidos de la oposición, Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias, para "analizar la situación política tras las elecciones del 28 de abril".

Ábalos ha reiterado que el objetivo de Sánchez es mantener un Ejecutivo "con personalidad, indiscutiblemente socialdemócrata y dentro del marco constitucional".

"Lo que queremos es que siendo la primera fuerza, y con diferencia respecto a cualquier otra, se nos pueda respetar el poder tener un gobierno claramente socialista", ha dicho el también ministro de Fomento en funciones, mientras resaltaba que el PSOE tiene voluntad de pactar, dialogar y llegar a acuerdos "con diferentes actores en cada caso".

En este sentido, ha apostado por Unidas Podemos para alcanzar "acuerdos programáticos" debido a la experiencia previa de colaboración y a que ambos partidos comparten "una sensibilidad respecto a la superación de las desigualdades", la justicia social y el crecimiento económico con redistribución.

Sin embargo, ha dicho que no se dan condiciones para acuerdos con Ciudadanos, partido al que ha acusado de tener una actitud que "sigue siendo la de alguien que no entiende que ha habido elecciones", ya que "no han acusado su impacto".

Con motivo del 1 de Mayo, el responsable del PSOE ha recordado que su partido surgió de "la organización del mundo obrero" y ha destacado que el PSOE cumple este jueves 140 años de historia, por lo que la celebración de este año del Día del Trabajo adquiere una significación "muy especial" para los socialistas.