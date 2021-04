El PSOE no valorará las iniciativas de VOX en la Comisión de Defensa: "Estamos en las antípodas del nazismo"

El PSOE ha anunciado este miércoles en el Congreso que no valorará iniciativas de Vox en la Comisión de Defensa alegando que el Grupo Socialista está "en las antípodas del nazismo, el franquismo y el fascismo", lo que ha generado airadas protestas de los de Santiago Abascal e insultos entre diputados.

El incidente se ha producido al debatir una propuesta de Vox para aumentar los fondos asignados al Ministerio de Defensa para sostener los sistemas de armas. Tras fijar posición los grupos presentes, ha tomado la palabra la portavoz socialista, la diputada madrileña Zaida Cantera, que ha anunciado su rechazo a valorar propuestas de Vox a raíz de la polémica por el cartel electoral contra los menores extranjeros no acompañados.

"Voy a ser clara, concreta y concisa --ha dicho--. Mientras yo sea la portavoz de Defensa del Grupo Socialista, no vamos a entrar a valorar ninguna iniciativa de grupos que, al más puro estilo cobarde del supremacismo blanco, criminaliza y vierte mensajes de odio contra niños y niñas extranjeras no acompañadas".

Según ha explicado, "el Grupo Socialista está en las antípodas del racismo, la xenofobia, el fascismo, el franquismo, el nazismo y, en definitiva, en contra de las ideologías de odio". "Hacemos una política que no criminalice a niños y haga que adultos apalicen a niños de 12 años por ser extranjeros. No hay nada más que decir", ha zanjado la diputada y comandante del Ejército.

"INDOCUMENTADA" Y "PROVOCADORA"

El 'cordón sanitario' ha generado la protesta de Vox, cuyo ponente, el general Alberto Asarta, en un primer momento ha preferido no contestar "a todas las tonterías que acaban de decir". Poco después, su compañero Luis Gestoso sí ha seguido con el tema en el siguiente debate tachando a Zaida Cantera de "indocumentada buscadora de momentos de gloria".

La diputada socialista ha pedido respeto y el presidente de la comisión, José Antonio Bermúdez de Castro, del PP, ha pedido no reabrir el debate. Luego ha protestado de nuevo Asarta, acusando a Cantera de haber llamado "rata cobarde" a su colega de Vox. "Cuide su boca", ha dicho a la diputada socialista, acusándola de "provocadora nata".

Bermúdez de Castro ha dicho no haber escuchado los insultos, pero sí ha querido dejar claro que la libertad de expresión no ampara el insulto ni la ofensa, por lo que ha preguntado a Cantera si realmente había llamado "rata cobarde" al diputado de Vox. "En mi intervención no he hecho alusión a ninguna persona --ha recalcado la portavoz socialista, negando el improperio--. Cuestión distinta es quien se siente aludido, pero en alusión al señor Gestoso, no lo he dicho".

El debate se ha zanjado ahí, pero no las consecuencias. Minutos después, cuando había que votar el texto de Vox y se necesitaba la conformidad de todos los grupos para incorporar una enmienda transaccional pactada por Vox y PP, la portavoz del PSOE ha vetado ese acuerdo y ha impedido su votación. Y, en coherencia, los socialistas han tumbado el texto de los de Abascal.