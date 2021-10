El PSOE valora que los datos de paro "llevan al optimismo" y augura que "lo mejor en esta tierra está por llegar"

El portavoz de Empleo del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura, Juan Antonio González, ha valorado que los datos de paro del pasado mes de septiembre en la región "llevan al optimismo" y ha augurado que "lo mejor en esta tierra está por llegar".

González ha indicado que en el mes de septiembre el paro ha bajado en Extremadura en 381 personas, con lo que hay 14.369 parados menos que hace un año en la región, aunque, no obstante, ha lamentado que la cifra de afiliados a la Seguridad Social "no ha sido buena" dicho mes, aunque la interanual arroja que hay 7.948 afiliados más.

El diputado socialista ha realizado estas declaraciones este lunes en una rueda de prensa en la Asamblea de Extremadura en la que ha valorado los datos de paro del pasado mes de septiembre en la región, que son la "mejor" cifra de parados desde el año 2008 y el "mejor septiembre" de toda la serie histórica, ha dicho.

Por ello, ha considerado que los datos de mes de septiembre "llevan al optimismo" de que se ha iniciado la recuperación económica y del empleo en la región, a lo que ha añadido que Extremadura va a tener un "gran momento" en los próximos meses.

De este modo, ha considerado que una pieza "fundamental" para ello es la "estabilidad y la seguridad" del Ejecutivo regional presidido por Guillermo Fernández Vara, además de considerar que en estos momentos es "fundamental" que haya gobiernos que den estabilidad y seguridad.

"No es casualidad las inversiones que se están anunciando en Extremadura, no es casualidad que algunas de esas inversiones estén en marcha y no es casualidad que Extremadura lleve siete meses de creación de empleo de manera ininterrumpida", ha apuntado.

De este modo, ha recalcado que "lo mejor en esta tierra está por llegar" y ha aseverado que Extremadura tiene un "muy buen futuro" en los próximos meses.