El PSOE valora la inversión de 10,3 millones del Gobierno de España en la costa onubense

La senadora y alcaldesa de Cartaya, Pepa González Bayo, ha dicho este viernes que la zona de la costa de Huelva "es la más castigada" por el Gobierno de Juanma Moreno, mientras que el Gobierno de España "cumple" y tiene prevista, a través de la Dirección General de Costas, inversiones en el litoral por valor de 10,3 millones de euros.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, el Gobierno tiene prevista una inversión de 4,3 millones de euros para el Espigón de La Antilla, que "ayudará a recuperar arena para regenerar la playa". Además, otra actuación en Matalascañas por valor de seis millones de euros, y está preparando un estudio para el "problema complejo" que genera la barra de El Rompido'

En este sentido, Bayo ha manifestado que la provincia "necesita medidas como éstas que vengan a proteger las playas, su turismo y sus negocios".

Asimismo, Pepa González Bayo ha explicado que su municipio lleva "más de un año de espera" con un proyecto de un colector de Cartaya que conectará con la Estación Depuradora (EDA) de La Antilla, que la Junta de Andalucía "no acaba de llevarlo a licitación, cuando es una obra que corresponde a Tragsa, un medio propio y solo hay que encargarlo, tener voluntad".

Al respecto, la también primer edil ha manifestado que "la generación de residuos está causando problemas importantes y el Ayuntamiento está a la espera de poder dar una respuesta a los vecinos y vecinas".

Por otro lado, la alcaldesa de Cartaya ha criticado que el Puerto del El Rompido es "una zona abandonada dentro del casco urbano", ya que "la carretera a Punta Umbría se encuentra en un estado lamentable, con problemas reales de seguridad vial; y el delegado territorial de Fomento mira hacia otro lado".

Además, ha hecho referencia a los agricultores de Lepe y Cartaya que sufrieron las inundaciones este invierno pasado, "a los que se les prometió que iban a percibir dinero por los daños ocasionados y, a día de hoy, no ha recibido ni un solo euro. Hay agricultores que han tenido que pedir préstamos para afrontar la campaña, para no perderla, y esto es muy preocupante".

Asimismo, la senadora socialista ha recordado que "hace ya más de un año que el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, se comprometió con los alcaldes de la Costa a que el hospital de Alta Resolución de la Costa abriría en breve". En cambio, "lo que hace la derecha es destinar fondos públicos a la sanidad privada", como es "el caso del concierto con el hospital Virgen Bella, que "ha pasado de 11 millones en un año a 40, con el nuevo concierto que hace por cinco años por valor de 200 millones".

En este sentido, González Bayo ha exigido a Juanma Moreno las razones por las que "la cifra casi se cuadruplica", y "lo curioso es que la delegada del Gobierno de la Junta en Huelva, Bella Verano, desconoce a qué se debe ese incremento y cuál es la cartera de servicios" que "es muy deficiente porque está actuando como un ambulatorio y no como un hospital".

Al hilo de ello, se ha referido a la concentración sanitaria de este jueves para exigir a Juanma Moreno el hospital Materno Infantil, un proyecto que ha tildado como "la gran mentira de la derecha con esta provincia".

Así, ha apuntado que en estos tres años, el presidente de la Junta "ha jugado el despiste cambiando el proyecto, ubicándolo primero en la clínica privada Blanca Paloma o, lo último, en las consultas externas del hospital Juan Ramón Jiménez, desechando por completo lo proyectado por el anterior gobierno socialista que consistía en un edificio nuevo en el recinto de dicho hospital con un cuantía de 29 millones de euros".

ELECCIONES ANDALUZAS

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Por todo ello, la senadora ha criticado el "teatro que el presidente está haciendo con los ciudadanos, con las dudas sobre la convocatoria electoral", ya que, a su juicio, es "algo nefasto para la comunidad".

"Cualquier inversor que quiera venir, sale corriendo. Desde finales de 2021 estamos así. La Junta de Andalucía está paralizada. Creemos que su estrategia es tapar los contratos exprés que hizo durante la pandemia o el trato de favor a ciertas empresas de un amigo de otro amigo con las mascarillas compradas a 10,28 euros para beneficiar a algunos", ha subrayado.

Además, ha lamentado que el Gobierno de la Junta lleve "meses paralizado, jugando con el empleo, los negocios, la educación o la salud, solo por conveniencia política", toda vez que ha remarcado que Andalucía "necesita a un hombre honesto que se preocupe, que tenga experiencia y gestión para que todo sea más rápido. El PSOE sí tiene un proyecto para Andalucía, con Juan Espadas, donde cabemos todos y los andaluces y andaluzas estén en el centro de las políticas".

Por ello, ha pedido al presidente de la Junta que "convoque ya las elecciones, ya que Andalucía "no puede seguir paralizada, está a la cabeza en el número de parados, se están cerrando hospitales, despidiendo enfermeras y cerrando colegios. Los andaluces no se merecen este Gobierno y no pueden perder un minuto más".