El PSOE de Valladolid interpelará a Carnero en el Pleno por la figura del director de Coordinación de Alcaldía

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid, Pedro Herrero, ha asegurado este lunes que la formación presentará una interpelación al alcalde del PP, Jesús Julio Carnero, en el Pleno del mes de septiembre sobre la figura del Director de Coordinación de Políticas Públicas tras "consumarse la alcaldada" este lunes con la aprobación de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo en la reunión de la Junta de Gobierno.

Para el PSOE, este acuerdo supone la creación del órgano de director de coordinación de Políticas Públicas en el Ayuntamiento de Valladolid, que va a asumir competencias de la Alcaldía, y va a implicar un coste "para los ciudadanos" de 156.762 euros euros anuales, según los cálculos del Grupo Socialistas --retribuciones del director y de un puesto de secretaría y contribuciones a la seguridad social--.

A ello ha sumado Herrero las "disfunciones y los problemas" que prevé que se producirán entre los concejales y los funcionarios municipales tras "la privatización de las competencias del alcalde".

Herrero ha recordado que el pasado viernes por el presidente del Grupo Municipal, Óscar Puente, ya advirtió los problemas que se podían dar por esta decisión, y la Junta de Gobierno ha adoptado el acuerdo este lunes.

En consecuencia, el PSOE exigirá explicaciones sobre este asunto en el próximo Pleno del Ayuntamiento de Valladolid, que se celebrará el 11 de septiembre.

"Es evidente que Jesús Julio Carnero no quería ser candidato del PP y una vez que ha tomado posesión como senador está aún más claro que no quiere asumir las cargas que conlleva ser alcalde. En definitiva, no le importa la ciudad; su compromiso con Valladolid es nulo", ha afirmado el portavoz del Grupo Municipal Socialista.

Herrero ha anunciado la presentación de una interpelación porque, además, considera "un agravante" el hecho de que estas responsabilidades del alcalde las delegue en una persona que no ha sido elegida por los ciudadanos.

Asimismo, ha rebatido algunos de los argumentos indicados por Carnero el pasado viernes, ya que Herrero, como que se trata de un puesto creado igual que en su momento se creó el de director de Asesoría Jurídica, pues este cargo, según el edil del PSOE, "está en la estructura y lo tiene que ocupar alguien siempre, porque es obligatorio por ley".

También ha negado que, como defiende Carnero, el puesto responda a la ausencia de un director de Área en Alcaldía, pues el portavoz señala que la retribución del nuevo cargo será "casi un 20 por ciento" superior a la que tendría un director de Área.

El edil socialista ha recalcado que la decisión política del PP no tiene "coste cero", como apunta que ha defendido la primera teniente de alcalde de Vox, Irene Carvajal.

El Grupo Municipal Socialista también constata el "incumplimiento de las promesas de austeridad lanzadas por el PP durante la campaña y de las palabras de Jesús Julio Carnero", que según cita Herrero afirmó el pasado 19 de junio que "a la ciudad de Valladolid, su alcalde le costará cero euros".

En ese momento, ha recalcado Herrero, el nuevo alcalde también "ocultó a la opinión pública la decisión de crear la figura del Director de Coordinación de Políticas Públicas".

En su opinión, "los hechos demuestran que las decisiones de Carnero implicarán, lejos de un ahorro, un coste mucho mayor que el sueldo que cobraba como alcalde Óscar Puente, dedicado exclusivamente, por responsabilidad y respeto, a las tareas que le encomendaron los ciudadanos".