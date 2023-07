PSOE urge a PP y VOX a entenderse como "única alternativa" porque Aragón no puede estar en una "interinidad permanente"

La portavoz del grupo parlamentario del PSOE en las Cortes de Aragón, Mayte Pérez, ha urgido a PP y VOX a entenderse por ser la "única alternativa" para la formación del próximo Gobierno autonómico. Ha argumentado que la comunidad no puede estar en una situación de "interinidad permanente".

Así lo ha manifestado la portavoz del grupo parlamentario socialista en las Cortes de Aragón en una rueda de prensa posterior a su encuentro con la presidenta del Parlamento, Marta Fernández, en el marco de la ronda de contactos previa a la designación de una candidato a la investidura del Gobierno de Aragón.

Mayte Pérez ha anunciado que el PSOE no plantea candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón, por lo que, previsiblemente, el único aspirante será el 'popular' Jorge Azcón, algo que se confirmará este viernes, tras el encuentro de la portavoz del PP en las Cortes, Ana Alós, con Marta Fernández.

"Entendimos, reconocimos y asumimos lo que los aragoneses dijeron el pasado 28 de mayo: Una mayoría alternativa a un gobierno progresista que había funcionado durante los últimos ocho años", ha apuntado la portavoz socialista. En esta línea, ha señalado que pese a que los 'populares' son la primera fuerza en la comunidad por número de votos, no cuentan con la mayoría absoluta para gobernar en solitario.

En este contexto, Pérez ha precisado que los aragoneses dieron su confianza y "colgado la responsabilidad" al PP y VOX para conformar un gobierno "que es legítimo". No obstante, ha advertido que desde el PSOE se defenderán "hasta la extenuación" las políticas sociales, los derechos y que, en ningún caso, los socialistas se abstendrán en su votación al candidato 'popular'.

JUEGO DEL RATÓN Y EL GATO

Mayte Pérez ha calificado de "pantomima" y "juego del ratón y el gato" el transcurso de las negociaciones entre los dirigentes del PP y VOX, "que son quienes tienen la responsabilidad de formar el gobierno alternativo, pero o solo se hablan a través de los medios de comunicación o hay conversaciones ocultas".

En cualquier caso, ha subrayado que ambas formaciones --PP y VOX-- "tienen la obligación" y no solo eso, sino que "no pueden hacer otra cosa que entenderse", porque urge que se sienten, negocien y acuerden ese gobierno alternativo. Aragón no puede continuar en una situación de "interinidad permanente", sobre todo, cuando los intereses no se dirigen a defender al conjunto de los aragoneses y sí a desarrollar una táctica electoralista de "tener miedo a descubrir las cartas".

Ha emplazado al PP, como "máximo responsable" por el respaldo obtenido por la sociedad aragonesa el 28M, a liderar ese gobierno alternativo y ha reclamado a la presidenta de las Cortes de Aragón que le "imprima celeridad" en dicha tarea, "porque también es su responsabilidad".

La diputada socialista ha recalcado que en este proceso de negociaciones solo hay dos protagonistas, PP y VOX, "que son quienes dan mayoría y estabilidad a la institución". El Gobierno de Aragón debe someter sus actuaciones al Parlamento autonómico, por lo que si no hay una mayoría estable "estaremos sumidos a acontecimientos que perjudicarán la imagen del territorio", ha alertado Pérez.

Asimismo, Mayte Pérez ha instado a Jorge Azcón a que explique a su grupo parlamentario en las Cortes de Aragón que ellos van a ser ahora la alternativa y quienes apoyen al próximo Gobierno de Aragón, "porque siguen instalados en la oposición como en los últimos ocho años".

PREOCUPACIÓN POR LAS NEGOCIACIONES

Ha criticado que en la actualidad, los pactos en las instituciones aragonesas se están llevando a cabo de una manera "muy diferente" a los últimos años. "A nosotros --PSOE-- se nos exigía luz y taquígrafos, transparencia y las negociaciones se hicieron por streaming, mientras que ahora desconocemos si se está llegando a acuerdos y de qué tipo", ha apostillado, para después reprobar que se conoce más lo que sucede en Extremadura, Baleares o Murcia que en Aragón.

Además, Pérez ha asegurado que el grupo parlamentario socialista hará una labor de oposición "constructiva" durante la XI Legislatura, aunque ha reconocido: "Vemos amenazadas o en riesgo ciertas conquistas, defenderemos el autogobierno, de la gestión de las competencias autonómicas y estaremos muy vigilantes en que no se pierda ningún derecho".

Igualmente, ha expresado que si este viernes no se comunica, junto al candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón, la fecha para la sesión de investidura, se actuará "en dirección contraria al interés de la comunidad autónoma".

PAPEL IRRELEVANTE

Con respecto a la posibilidad de que Teruel Existe apoye la investidura de Jorge Azcón, la diputada socialista ha considerado que el papel de la formación liderada por Tomás Guitarte "es irrelevante", puesto que hay un partido "con capacidad de decidir y agilizar, que es VOX, y también es quien "da la suma que garantiza la estabilidad y la mayoría absoluta".

"Teruel Existe puede estar acostumbrado a tener protagonismo, porque ha sido decisivo en algunos momentos, en este momento es mera comparsa y puede ser objeto, incluso, de utilización por parte del PP", ha puntualizado, puesto que "no hay otro camino que el pacto del PP con VOX".

También ha destacado que la gestión de un gobierno no es la de un ayuntamiento, y Jorge Azcón, exalcalde de Zaragoza, "tiene que ser capaz de discernir lo que conoce y su nueva responsabilidad, para conformar la nueva mayoría que debe aprobar tantas medidas que deberán pasar por el Parlamento".

De manera que ha avisado que cuanto más tarde se conforme el Gobierno de Aragón, más tarde se tendrá un presupuesto en tiempo y forma, "como tanto exigía el PP en la oposición". "Es urgente que se produzca ese cambio que los ciudadanos quisieron el 28 de mayo", ha añadido.