El PSOE urge a celebrar elecciones en Cataluña y mantiene su "mano tendida" para la mesa de diálogo

La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha urgido este martes a la Generalitat a convocar elecciones autonómicas cuanto antes para que se pueda abrir en Cataluña "un nuevo tiempo político", tras confirmarse la inhabilitación del ya expresidente catalán Quim Torra.

Además, ha asegurado que, mientras, el Ejecutivo va a seguir apostando por la "vía del reencuentro y del diálogo", con la "mano tendida" y dispuesto a volver a reunir la mesa de diálogo con el Gobierno catalán que se creó en febrero, y que sólo pudo mantener un primer encuentro, antes de la pandemia.

En rueda de prensa en el Congreso, tras la Junta de Portavoces, Lastra ha recordado que el propio Torra ya "dijo en enero que la legislatura estaba agotada". "Creemos que ya es hora de llamar a los ciudadanos a las urnas", ha defendido, antes de criticar que "parece que ahora quiere alargar un poco más la legislatura".

Eso sí, la dirigente socialista ha asegurado que más allá de reclamar elecciones, el Gobierno y el PSOE siguen "con la mano tendida". De hecho, ha señalado que por su parte, llevan "varios meses tendiendo la mano al Gobierno catalán", esperando a que aceptaran fijar una fecha para volver a reunirla mesa de diálogo.

"Al final no pudo ser así, pero no por falta de voluntad del Gobierno", ha reafirmado. "Nos hemos puesto en contacto en los últimos meses con la Generalitat para poner en marcha esa mesa y no obtuvimos respuesta. Nosotros seguimos con la mano tendida", ha insistido.

Y sobre la inhabilitación de Torra, ha reconocido que "no era una sorpresa para nadie, ni para él mismo, y ha defendido que "en democracia la ley se cumple". "Es algo que no se discute y nadie, especialmente aquellos que ostentamos cargos de representación y posiciones de poder, estamos por encima de la ley", ha remarcado.