PSOE y Unidas Podemos sacan a relucir de nuevo sus diferencias con el proyecto de Memoria Democrática

El Gobierno de coalición ha vuelto a encontrarse ante un sendero marcado por una doble interpretación. PSOE y Unidas Podemos llegaron este miércoles un acuerdo para tratar de abrir una vía que, más allá de la Ley de Amnistía de 1977 y dentro de la Ley de Memoria, por la que los crímenes de lesa humanidad, genocidio y tortura que se cometieron durante el franquismo no gocen del amparo de la normativa de amnistía promulgada en 1997.

En este sentido, la enmienda planteada por el Gobierno de coalición también extenderá hasta 1982 las víctimas del franquismo y retirarán hasta 33 títulos nobiliarios de cargos del régimen como Calvo Sotelo o Primo de Rivera, además del cambio de nombre del Valle de los Caídos por Valle de Cuelgamuros.

Una enmienda que ha llevado a los socios de Gobierno a interpretar de distintas formas. Por un lado, el ala socialista ha querido dejar claro que la Ley de Amnistía continúa vigente y que no cambia en absoluto el régimen penal del año 2002. En otras palabras, la nueva Ley de Memoria no plantea el juicio penal a los crímenes franquistas.

Así lo ha asegurado este jueves el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, en una entrevista radiofónica. El ministro ha precisado que la situación jurídica de España cuando entre en vigor esta ley "será la misma que ya tenemos desde 2002", año en que este país ratificó el estatuto de Roma y lo incorporó al Código Penal.

"La legislación no puede tocar la legislación penal, es una ley ordinaria, de tal manera que el régimen legal en España es el mismo desde 2002. Nosotros ahora no tocamos nada y cuando entre en vigor no cambiará", ha enfatizado.

Fuentes del Ejecutivo han reconocido que la enmienda pactada no afecta a la Ley de Amnistía ni tampoco al régimen del 78. Han insistido en que la ley de Memoria Democrática corrobora la Ley de Amnistía tanto en el articulado como en la exposición de motivos y, del mismo modo, han recalcado que para el Gobierno es imprescindible que se preserve la Constitución, el régimen del 78, la Ley de Amnistía y los tratados internacionales.

Una reflexión que, sin embargo, no se ha interpretado de la misma forma en Unidas Podemos, que asegura que sí tendrá consecuencias jurídicas y el Tribunal Constitucional podrá interpretarlo de forma distinta a lo que se ha hecho hasta ahora. Estas fueron las conclusiones extraídas este miércoles por el diputado de Unidas Podemos, Enrique Santiago, que celebró que la Ley de Amnistía "no pueda ser utilizada como una excusa para no perseguir este tipo de crímenes".

En este sentido, Santiago ha puntualizado que se trata de una nueva interpretación de la Ley de Amnistía de 1977. En este sentido, recordó que el problema que se plantea es la imposibilidad de irretroactividad, lo cual habría impedido todos los juicios de lesa humanidad.

Si bien lamentó que el alcance "va a ser reducido", considera que por el momento lo importante es "conocer la verdad judicial", que tiene en sí misma "un efecto reparador" para las víctimas.

Por ahora, Unidas Podemos deberá conseguir el apoyo a la ley de sus socios de Gobierno, además del respaldo de ERC y PNV. No obstante, esta doble interpretación de la enmienda deja entrever de nuevo las diferencias latentes dentro del seno de Gobierno. Una serie de reivindicaciones que ERC ha tachado de engaño y han asegurado que van a intentar buscar una salida a su reclamación de declarar la ilegalidad del régimen de Franco.

En todo caso, el Gobierno tendrá que hablar con todos los grupos porque necesita 176 escaños para sacar la ley adelante y entre PSOE y Unidas Podemos solo suman 155.