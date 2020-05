El PSOE y Unidas Podemos reprochan el escrache en la casa del ministro Ábalos

Dirigentes del PSOE y el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, han lamentado el escrache de ayer en la casa del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, que sufrieron su esposa e hija.

Según varios vídeos distribuidos en redes sociales, una decena de personas se concentraron con cacerolas en la puerta de la casa del ministro sobre las 21.00 horas, coincidiendo con la protesta con cacerolas contra la gestión del Gobierno.

El domingo, otro grupo se concentró a las puertas de la casa del vicepresidente Pablo Iglesias y la ministra Irene Montero, según se ve en varios vídeos difundidos en las redes sociales.

"Esta NO es la España que queremos la mayoría de los que hemos construido una democracia y una sociedad libre de odio y de amenazas", publicó la cuenta oficial del PSOE ayer en la red social Twitter con un enlace al vídeo de la protesta contra Ábalos.

Y este martes, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso ha mostrado también su apoyo al ministro y secretario de Organización del PSOE.

"Una cosa es el derecho de manifestación y otra muy distinta es que fakeperiodistas de ultraderecha manden a pijos maleducados y agresivos a intimidar y acosar a tu esposa y a tu hija. Lo que no entiendo es por qué no actúan las autoridades", ha dicho Echenique.

Ander Gil, portavoz del PSOE en el Senado, ha lamentado también el "el inadmisible acoso que ha sufrido" la familia del ministro.

"Acosar e intimidar a los ministros de España y a sus familias es lo que algunos entienden por "libertad", escribía en Twitter la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra.

Sobre la protesta frente a la casa de Iglesias, dijo el vicepresidente del PP europeo, Esteban González Pons, que igual que lamentó el "escrache" en la puerta de su casa con los hijos pequeños de su mujer dentro "alentado en la tele por Ada Colau", consideraba "cruel" el escrache en casa de Iglesias.

"La familia, y más los niños, no se meten en política. No vale todo. Así, no", escribió al respecto González Pons.

Sin aludir en concreto a la protesta contra Ábalos, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha recalcado que los ciudadanos están "hartos" del Gobierno y protestan con caceroladas "espontáneas" de votantes de partidos muy diversos.

Espinosa, que ha reconocido en TVE su presencia en las protestas desde hace tres días, ha recalcado que los ciudadanos están "hartos" del Gobierno y protestan con caceroladas "espontáneas" de votantes de partidos muy diversos. EFE