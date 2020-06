PSOE y Unidas Podemos se dividen en el Pleno del Congreso al votar el fin de la justicia militar

La iniciativa ha sido rechazada con el voto de los socialistas, mientras que los morados apoyaron su tramitación

El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado este jueves tramitar la ley de Esquerra Republicana (ERC) que perseguía eliminar la jurisdicción militar, pero en la votación los dos socios del Gobierno de coalición se han dividido: el PSOE se ha opuesto a tomarla en consideración, mientras que Unidas Podemos a apoyado la idea de los independentistas.

ERC planteaba modificar tanto la Ley de competencia y organización de la Jurisdicción Militar como la Ley del Código Penal Militar para poner fin a las "disfunciones" que actualmente existen en los procedimientos militares y adecuar la justicia militar española a los estándares recomendados por Naciones Unidas, limitando la justicia específica militar a situaciones de guerra, conflicto armado internacional o estado de sitio.

"En un Estado democrático ni la democracia ni la justicia puedan estar a las puertas de los cuarteles", ha proclamado el diputado de Soberanistes Joan Josep Nuet, para añadir que no se puede permitir que en las Fuerzas Armadas "los trapos sucios se laven en casa".

Sin embargo, el texto de los independentistas catalanes ha sido rechazado por el PSOE, el PP, Vox y Ciudadanos, mientras que Unidas Podemos, el PNV, EH Bildu, Junts, Compromís y el Bloque Nacionalista GAlego (BNG) han optado por respaldarla.

LAS "DISFUNCIONES" DENUNCIADAS POR ERC

En concreto, Esquerra perseguía con su iniciativa poner fin a las "disfunciones" en la jurisdicción militar que provocado impunidad en acosos, abusos y agresiones sexuales a las mujeres en las Fuerzas Armadas, que ningún coronel ni general haya sido expulsado por corrupción en los últimos 19 años o que no haya habido condenas por siniestros mortales que se podrían haber evitado relativos al manejo de explosivos, vehículos en mal estado o la alta siniestralidad de las aeronaves.

Los independentistas justificaban la necesidad de restringir o eliminar la justicia militar porque no deja de ser un "anacronismo" en España y una "anomalía" en Europa su existencia --Alemania eliminó la justicia militar en tiempos de paz de 1949 y Francia, en 1982-- pero también para garantizar la "falta de independencia e imparcialidad".

Desde el PSOE la diputada Begoña Nasarre ha subrayado que el carácter de jurisdicción especializada justifica su mantenimiento en el ámbito castrese, ha cuestionado que la modificación que plantea ERC no ofrezca la alternativa necesaria dentro de la arquitectura legal y ha subrayado que un cambio legislativo de estas características debe llamar a una reflexión "en profundidad" y trabajar sobre informes con soporte legal "y no sobre supuesto no fundamentados".

PP Y VOX VEN LA VEN "INDECENTE"

En las filas del PP, Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu ha censurado por "espurias y carentes de todo fundamento" las acusaciones vertidas por los independentistas catalanes en su propuesta, y en Vox su secretario general, Javier Ortega Smith, la ha tachado de "indecente" y ha denunciado que el objetivo último de ERC no es delimitar la jurisdicción militar sino "derogarla".

De su lado tanto Ciudadanos como el PNV han mostrado su disposición a abordar una reforma en este ámbito pero han coincidido en reclamar que sea el Gobierno el que presente un proyecto de ley transformador de la justicia militar con el fin de que ésta deje de "sembrar dudas", según ha dicho el peneuvista Joseba Aguirretxea, y para que no se contribuya más a "desacreditar" a todos los servidores públicas, como ha apuntado el diputado 'naranja' Miguel Gutiérrez.

Pese a que el PSOE ha rechazado la iniciativa de ERC, su socio de gobierno Unidas Podemos lo ha apoyado algo a lo que el diputado del grupo confederal Roberto Uriarte ha tratado de restar importancia porque, a su juicio, estas diferencias demuestran "una fortalece democrática enorme". "¿Qué razón hay para la excepcionalidad fuera de la excepcionalidad fuera del estado de guerra y de sitio?", se ha preguntado Uriarte para justificar el respaldo al texto de los de Gabriel Rufián.