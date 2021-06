El PSOE se une a sus socios parlamentarios para desclasificar datos del 23F

El PSOE se ha unido a las formaciones nacionalistas e independentistas del Congreso para apoyar una iniciativa que insta a promover los cambios necesarios en la Ley de Secretos Oficiales con el fin de desclasificar algunos documentos vinculados al intento de golpe de Estado del 23F, según marque la nueva normativa.

El Pleno del Congreso ha debatido este martes una proposición no de ley de ERC que había sido pactada con JxCAT, PDeCAT, la CUP, EH Bildu y BNG para instar al Gobierno a que desclasificara y diera a conocer todos los documentos escritos, sonoros o de vídeo del 23F y que finalmente ha sido enmendada por el PSOE y Unidas Podemos.

En esa enmienda transaccional se insta a promover los cambios legislativos en la ley de Secretos Oficiales para desclasificar y dar a conocer los documentos que permitan conocer con exactitud los hechos vinculados al intento de golpe de Estado del 23F, de acuerdo a los criterios establecidos en la nueva legislación.

La iniciativa ha sido apoyada por el PNV y Compromís y los partidos nacionalistas que la han respaldado han coincidido en la necesidad de que la sociedad conozca no solo esos documentos clasificados sino también los que afectan actualmente al rey emérito Juan Carlos I.

"La verdad nos hará libres", ha señalado el diputado de Compromís, Joan Baldoví, al tiempo que el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha lamentado que la proposición de ley de reforma sobre secretos oficiales que entró en el Congreso en septiembre de 2020 continúe sin ser tramitada y prorrogándose los plazos de presentación de enmiendas.

El texto de la proposición no de ley de ERC señala que pasados 40 años ya no hay justificación alguna para no conocer con detalle cada documento, cada grabación, cada información significativa que obre en poder del Estado Español y que aporte "luz y taquígrafos" a los verdaderos acontecimientos que alumbraron el intento de golpe de Estado del 23F.

"Resulta bochornoso conocer a través de países extranjeros y sus servicios de inteligencia hechos trascendentes que son secretos en España", incide ERC que recuerda que el debate de la Memoria Democrática es uno de los que empujan a derogar esa ley, para poder conocer hechos de la Guerra Civil y el franquismo que aún, hoy en día, permanecen ocultos.

ERC señala que es necesario conocer todos los nombres de los militares implicados en la intentona, no solo los cabezas de turco condenados, la trama civil directa e indirecta del golpe, también los contactos con partidos que aceptaban un gobierno de concentración como mal menor, dispuestos a colaborar en él.

"Es necesario reconstruir las conexiones existentes con países extranjeros, su tutelaje sobre los acontecimientos, y finalmente esclarecer el papel de la Casa Real, sus verdaderas intenciones y su papel central en la trama", puntualiza ERC.