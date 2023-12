PSOE se une a los padres de Cartaya que reivindican "más implicación" con las necesidades educativas especiales

El PSOE de Huelva ha apoyado en Cartaya (Huelva) a los padres y madres de niños con necesidades educativas especiales en una concentración en el instituto Mapi Valle de la localidad, para reivindicar a la Junta de Andalucía "más recursos y contrataciones para dar respuestas a estos menores en el aula".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, la portavoz del Grupo Socialista en el Consistorio y diputada provincial, Pepa González Bayo, se ha unido a estas familias en sus demandas, que también ha contado con la presencia de las parlamentarias andaluzas María Márquez y Susana Rivas, entre otros representantes socialistas.

En este sentido, Pepa González Bayo ha subrayado que en el municipio de Cartaya "hay más de cien niños con necesidades especiales que se ven obligados en algunas ocasiones a no poder asistir al centro porque no hay profesionales que puedan atenderlos", por ello, ha señalado que es "muy grave esta situación en todos los sentidos, para el alumnado, para sus familias y para los propios trabajadores, los profesionales técnicos de integración social (PTIS) que no ven atendidas sus demandas por parte del Gobierno andaluz".

En este sentido, ha enfatizado que "hay un gran déficit de PTIS en la comunidad", ya que la provincia de Huelva cuenta "con 170 profesionales, que se sienten frustrados porque les es imposible atender la demanda de niños y de niñas que requieren esta atención, profesionales que tienen un contrato de solo diez o quince horas y, además, la Junta les paga tarde y mal".

"Es absolutamente reprobable el olvido y el maltrato institucional del Gobierno andaluz del PP al sistema educativo público, máxime cuando estamos hablando de casos tan sensibles como este. No es justificable, bajo ningún concepto, la falta de recursos para atender a estos menores, ya que se trata de un derecho al que se está privando que es el acceso a una educación pública e inclusiva", ha aseverado.

Por ello, ha advertido de que alzarán la voz junto a los padres y a las madres para que el Gobierno de la Junta "los escuche y dote a los centros educativos de personal especializado".