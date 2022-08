El PSOE de Torrelavega, 120 años "defendiendo a la clase media y trabajadora"

La portavoz nacional del partido socialista, Pilar Alegría, ha asegurado este domingo que los retos que se plantearon los 21 trabajadores que hace 120 años se juntaron para formar el PSOE de Torrelavega son los mismos por los que sigue trabajando hoy en día: construir sociedad y defender los derechos de las clases medias y trabajadoras.

Así lo ha señalado Alegría a los medios de comunicación, acompañada por el secretario general de los socialistas cántabros, Pablo Zuloaga, y el del PSOE de Torrelavega, José Luis Urraca, antes de participar en la comida-mitín que la formación ha organizado en el pabellón Sergio García para conmemorar que mañana, lunes, 29 de agosto, cumple 120 años de historia.

"Es un verdadero honor participar en este acto para conmemorar los 120 años de puesta en marcha de esta agrupación", ha subrayado la portavoz nacional de los socialistas, quien ha destacado que en los dos años y medio de legislatura a nivel nacional, el PSOE se ha tenido que enfrentarse a situaciones "realmente extraordinarias" como la pandemia, una "guerra a las puertas de Europa" y una crisis climática.

Y ha afeado que, ante estas crisis, el PP no ha sido capaz de "arrimar el hombro" ni de dar respuesta a los principales problemas que estaban "azotando" a la sociedad española.

A su juicio, los populares han demostrado de una manera "clara" que sólo se sienten "cómodos" en esa política del "no por el no, del no contra todos y cuánto peor, mejor para ellos".

"Lo que debería entender el PP en estos momentos que se está lidiando una guerra en las puertas de Europa es que la ciudadanía no quiere confrontación. Lo que sí le voy a decir al PP y a Feijóo es que este Gobierno nunca se va a despistar porque vamos a seguir trabajando con la gente y para la gente", ha añadido Alegría.

Asimismo, ha defendido que, cuando el PSOE ha estado en la oposición, siempre lo ha hecho con "altura de miras" y llegando a acuerdos "importantes" para España, aunque no estuviera de acuerdo con todo lo que planteaba el PP.

"Le pido al PP y le pido al señor Feijóo que de una vez actúe con responsabilidad de Estado, que salga de esa política del no por el no, que arrime el hombro y atienda las necesidades de los ciudadanos", ha añadido la portavoz nacional del PSOE.