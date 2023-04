El PSOE toma impulso para las elecciones municipales reivindicando su legado

El PSOE ha inaugurado este sábado en Valencia su convención municipal, donde ha tomado impulso para las elecciones de mayo con un reconocimiento a la historia del partido y a la labor del actual Gobierno de Pedro Sánchez, presente en los discursos de José Luis Rodríguez Zapatero y María Jesús Montero.

El expresidente del Gobierno y la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda han sido dos de los protagonistas en la inauguración de este encuentro, concebido como la gran antesala de las elecciones municipales y autonómicas de mayo pero al que no ha asistido barones socialistas más allá del valenciano Ximo Puig, en calidad de anfitrión, y del andaluz, Juan Espadas.

Los otros protagonistas han sido los alcaldes y candidatos socialistas a las elecciones municipales, que a su llegada al acto han destacado la importancia de la ley de vivienda como un activo electoral.

Una ley a la que han hecho alusión tanto Zapatero como Montero en sus discursos, en los que han trasladado su ánimo y reconocimiento a los candidatos socialistas y han ensalzado la trayectoria del PSOE.

"Nos distinguimos porque tenemos sentido de partido, de país (...). Nos acompañan 143 años de historia; siempre hemos pensando en el interés general, priorizando siempre el interés de la ciudadanía, y hemos tenido lealtad", ha dicho Zapatero.

El expresidente ha señalado que el PSOE es el partido que ha ganado más elecciones generales, autonómicas y municipales y ha augurado que será el que más va a ganar "en el futuro inmediato".

En su intervención ha alabado expresamente la figura del presidente valenciano, Ximo Puig, y del alcalde de Vigo, Abel caballero, de quien ha dicho que ganará por "mayoría absoluta seguro".

Y ha sido especialmente elocuente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que clausurará la convención el domingo y a quien ha agradecido su "valentía" al aplicar los indultos a los líderes del procès.

Por su parte, Montero ha comentado que es necesario "recuperar la confianza" para que los ciudadanos "confíen nuevamente en las siglas" del PSOE, un partido que "siempre ha obtenido la mayoría para seguir gobernando".

"Dicen algunos que el PSOE se la juega el próximo 28 de mayo y yo pienso, no, el PSOE no se la juega, se la juegan los hombres y mujeres que no tienen más patrimonio que la política que viene de un partido que quiere el interés general de la mayoría de este país", ha asegurado.

Además, la número dos del PSOE ha aprovechado su intervención para criticar a aquellas organizaciones políticas que nacen "coyunturalmente" y "no se enraízan" en los territorios, ya que asegura que "pasa la ola y no dejan rastro", en alusión implícita a partidos como Unidas Podemos.

Los socialistas debatirán a lo largo del sábado sobre temas como la Agenda 2030 o la figura de la mujer en el poder local, una charla a la que asistirá la alcaldesa de parís, Anne Hidalgo.

Además, el PSOE comenzará a trabajar sobre las bases para el programa marco del partido para las elecciones municipales de mayo, que incluirá medidas como facilitar el acceso a vivienda pública, diseñar callejeros "más feministas" y multar a través de las ordenanzas municipales el "acoso callejero", en línea con lo que dictamina la ley del solo sí es sí.

Para fijar el programa marco se han organizado cuatro mesas de trabajo: municipios sociales, solidarios y saludables (coordinada por el alcalde de Vigo, Abel Caballero); la de municipios sostenibles (coordinada por el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz); la de municipios inteligentes y seguros (coordinada por la candidata del PSOE al Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto) y la de municipios sin brecha de género (coordinada por la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón).

Los socialistas llegan con buenos ánimos y confiados a esta convención, aunque conscientes de que los resultados de las elecciones autonómicas y municipales de mayo dependerán en muchos lugares en gran medida de la suma que consigan los bloques de la derecha y la izquierda.

Fuentes de la Ejecutiva Federal socialista reconocen que hay preocupación al respecto sobre todo Baleares y algo en Aragón, y la hubo en su momento en la Comunidad Valenciana, aunque las últimas encuestas dan mayor ventaja al PSOE de Ximo Puig, por lo que confían en mantener el poder.

En el caso de Sevilla hay también muchas esperanzas en conservar la Alcaldía en manos del actual alcalde, Antonio Muñoz, aunque reconocen que el resultado no está claro porque hay que sumar con la izquierda.